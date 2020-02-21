Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Мальорка
Футбол. Еврокубки
20.02
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
40
Футбол. Еврокубки
20.02
Байер
Порту
21
Футбол. Еврокубки
20.02
АПОЭЛ
Базель
03
Футбол. Еврокубки
20.02
Олимпиакос П
Арсенал
01
Футбол. Еврокубки
20.02
АЗ
ЛАСК
11
Футбол. Еврокубки
20.02
Вольфсбург
Мальме
21
Футбол. Еврокубки
20.02
Рома
Гент
10
Футбол. Еврокубки
20.02
Рейнджерс
Брага
32
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
10:19 (мск), источник: Vesti.kz

Трехкратный чемпион России и обладатель «золота» АПЛ в составе «МЮ» прокомментировал свой переход в «Кайрат»

Сербский футболист Зоран Тошич прокомментировал новость о переходе в «Кайрат», передает srpskainfo.com.

Наверх
Источник: Reuters

Сегодня, 21 февраля, СМИ сообщили, что 32-летний игрок, трехкратный чемпион сборной России и чемпион АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед», подписывает соглашение с алматинским клубом на два года.

Сам же Тошич заявил, что еще не принял окончательного решения.

«Это правда, что у меня есть предложения из “Кайрата” и из Китая, но я еще не решил. К концу месяца посмотрим», — сказал Тошич.

Напомним, что футболист не подходит «Кайрату» по регламенту КПЛ, из-за чего алматинский клуб обратился с просьбой внести поправки.

Олимпиакос П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
В Федерации футбола прокомментировали заявление легионера о вымогательстве в "Актобе"
Овечкин прервал засуху, забив самому дорогому вратарю мира
Русский супербомбардир восхищает Америку. Кучеров набирает очки
Норвежские лыжники признали силу Большунова
В Лиге Европы весело. Бабел — комик, «Арсенал» приютил мальчика
Источник: Хоккеисты просят Генпрокуратуру решить конфликт в КХЛ
Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова
Уайлдеру и Фьюри запретили проводить дуэль взглядов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь