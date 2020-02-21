Трехкратный чемпион России и обладатель «золота» АПЛ в составе «МЮ» прокомментировал свой переход в «Кайрат»

Источник: Reuters

Сегодня, 21 февраля, СМИ сообщили, что 32-летний игрок, трехкратный чемпион сборной России и чемпион АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед», подписывает соглашение с алматинским клубом на два года.

Сам же Тошич заявил, что еще не принял окончательного решения.

«Это правда, что у меня есть предложения из “Кайрата” и из Китая, но я еще не решил. К концу месяца посмотрим», — сказал Тошич.