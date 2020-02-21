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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

«50 процентов отдавать президенту». Зарубежный футболист заявил о вымогательстве в «Актобе»

Азербайджанский полузащитник Фуад Байрамов, находившийся на просмотре в «Актобе», обвинил казахстанский клуб в вымогательстве. В интервью azerisport.com футболист, возвращающийся в грузинский «Рустави», заявил, что не подписал контракт, потому что не захотел делиться половиной зарплаты.

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Отметим, что на днях появилась информация, что Байрамов прибыл на просмотр в «Актобе», который в новом сезоне будет выступать в первой лиге.

— Как вы оказались в «Актобе»?

— Ко мне позвонил один из моих менеджеров, сказал, что есть парень по имени Векиль. Я его не знал, но он сказал мне, что есть вариант с переходом в «Актобе», а президент клуба — его друг детства. Сам Векиль говорил, что в футболе не разбирается. Сказал, что через 20 дней «Актобе» позовет, но новостей не было. Говорил подождать. В последнюю неделю вообще ничего не писал.

Затем мне позвонил Леван Силагадзе, сказал, что есть вариант с «Актобе». Клуб написал обо мне в Instagram. И в этот момент мне написал Векиль: мол, а чего ты приехал и ничего не сказал? Я ему ответил, что меня в эту команду привели грузины в лице президента «Рустави». Он мне организовал поездку, проживание. Векиль сказал, что 50 процентов моей зарплаты я должен буду отдавать президенту. И это притом, что еще и агенту платить надо. Я ответил, что он не имеет никакого отношения к моему переходу.

— Что случилось дальше?

— Два дня назад вышел на тренировку. Ко мне подошел тренер по физподготовке, сказал, что я на тренировку не выхожу, потому что так решило руководство. Я спросил, почему? Ответа не последовало. Позвонил Векилю, спросил, что он сделал. Он мне ответил: я же тебе сказал, что ты должен работать со мной. Если, говорит, работать не будешь, то и играть тоже. Короче, тут надо ползарплаты давать одним людям — может, даже до основного состава дойдешь.

Я знал, что тут все примерно так, но что бы настолько… Если президент клуба берет деньги у футболиста, то о чем тут можно говорить? Я такого в футболе не видел. Да, агенту платят — это правильно. Но платит клуб, а не игрок. Но как можно срезать зарплату наполовину.

— Вы, естественно, не согласились?

— Конечно. Я же не какой-то бездарный футболист. Я люблю работать на поле, биться. Но травмы буду получать я, а деньги — президент клуба? Я Векилю сказал, что приехал в Казахстан не с его помощью. К тому же, между суммой, которую говорил Силагадзе, и суммой, о которой говорил Векиль, была огромная разница. И Силагадзе никогда не говорил, что я кому-то что-то должен буду дать. Это уже конкретная торговля. Поэтому я решил вернуться в Грузию.

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