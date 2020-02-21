Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Мальорка
Футбол. Зарубежный
22.02
Сельта
Леганес
Все события
Фоторепортажи
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
16:26 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане создали новый футбольный клуб

Во второй лиге чемпионата Казахстана по футболу возьмет старт новый клуб — «Темирлан» из Туркестанской области, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Команда юридически создана в январе 2020 года и представляет село Темирлановка Ордабасинского района, которое находится в 40 километрах от Шымкента. Домашние матчи клуб будет играть в своем селе на стадионе имени Кажимукана, который вмещает ровно тысячу зрителей.

Первый учебно-тренировочный сбор «Темирлан» провел в Шымкенте. Клуб провел отбор игроков и сыграл шесть контрольных матчей. Следующий сбор состоится с 21 февраля по 9 марта.

Главным тренером «Темирлана» назначен 64-летний казахстанец Шайзидин Кенжебаев. Его ассистентами стали Фанас Салимов и завершивший карьеру Рахматулла Жакудаев. Костяк команды составляют молодые футболисты Туркестанской области.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" вышел в лидеры дивизиона и на второе место "Востока" за две игры до конца "регулярки" КХЛ
Овечкин прервал засуху, забив самому дорогому вратарю мира
Бывший чемпион UFC пообещал разбить Хабибу Нурмагомедову лицо
Испанские СМИ: Хави выдвинул «Барселоне» восемь условий
«Быков стоял и молчал». Вся правда о позоре России в Ванкувере
Олич считает, что весной в РПЛ будет борьба лишь за второе место
19-летний футболист признан игроком недели в Лиге чемпионов
Новичок «Барселоны» не смог исполнить финты на презентации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь