В Казахстане создали новый футбольный клуб

Команда юридически создана в январе 2020 года и представляет село Темирлановка Ордабасинского района, которое находится в 40 километрах от Шымкента. Домашние матчи клуб будет играть в своем селе на стадионе имени Кажимукана, который вмещает ровно тысячу зрителей.