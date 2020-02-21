В Казахстане создали новый футбольный клуб
Во второй лиге чемпионата Казахстана по футболу возьмет старт новый клуб — «Темирлан» из Туркестанской области, сообщает KazFootball.kz.
Во второй лиге чемпионата Казахстана по футболу возьмет старт новый клуб — «Темирлан» из Туркестанской области, сообщает KazFootball.kz.
Команда юридически создана в январе 2020 года и представляет село Темирлановка Ордабасинского района, которое находится в 40 километрах от Шымкента. Домашние матчи клуб будет играть в своем селе на стадионе имени Кажимукана, который вмещает ровно тысячу зрителей.
Первый
Главным тренером «Темирлана» назначен 64-летний казахстанец Шайзидин Кенжебаев. Его ассистентами стали Фанас Салимов и завершивший карьеру Рахматулла Жакудаев. Костяк команды составляют молодые футболисты Туркестанской области.