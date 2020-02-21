Какую проблему должен решить «Кайсар» перед дебютом в Лиге Европы

Корреспондент Vesti.kz обращает внимание, пожалуй, на главную проблему «Кайсара», которая может помешать команде успешно выступить в квалификации Лиги Европы и в КПЛ.
Работа на трансферном рынке
С этого сезона за «Кайсаром» общественность будет следить пристально. Едва ли не впервые за все время участия в чемпионате Казахстана. Все дело в том, что в этом году клуб будет представлять страну в еврокубках. Благодаря успехам «Астаны» в Лиге Европы, обладатель Кубка Казахстана получает возможность начинать квалификацию со второго отборочного раунда. Это позже, чем «Кайрат» и «Ордабасы». А значит, «Кайсар» просто обязан воспользоваться шансом пройти как можно дальше.
Конечно, ни о каком групповом этапе Лиги Европы речь не идет, однако пройти два раунда и пробиться в плей-офф квалификации подопечным Стойчо Младенова вполне по силам.
Главной потерей «Кайсара» в зимнее межсезонье стал армянский полузащитник Тигран Барсегян. Лучший бомбардир команды почти не скрывал, что хотел бы попробовать себя на новом уровне. Велись переговоры с «Астаной» и «Кайратом», были варианты в Европе и США. Спустя время футболист сборной Армении принял решение перейти в «Астану». Там у него будет возможность стабильно играть в еврокубках.
Из остальных потерь стоит отметить уход второго бомбардира Куле Мбомбо, который неожиданно оказался в чемпионате Латвии. Форвард заметно выделялся техничной и главное — результативной игрой в атаке «Кайсара», поэтому сложно было предположить, что он в итоге уйдет из команды.
«Волки» долго горевать не стали. Тренерский штаб еще больше внимания старался уделять обороне. Особенно после ухода Александра Марочкина. На тот момент кызылординцы подписали соглашения с Елдосом Ахметовым, Багдатом Каировым, Куанышом Калмуратовым, пришли иностранцы в лице Аблитарова и Шумских. Затем уже «Кайсар» воспользовался тем, что «Тобол» не рассчитывал на Александра Марочкина и смог вернуть его.
В средней линии и в атаке есть спорные персоны, у которых не особо шла игра в предыдущих клубах. Выделяется фигура Ивана Пешича, который был лидером «Шахтера» и даже обратил на себя внимание «Астаны». Если в Кызылорде Пешич будет забивать, как и в стане «горняков», то о потере Барсегяна частично можно забыть. Именно хорват должен «тащить» впереди и способен стать главным конструктором атак «степных волков».
Проблемы с вратарской позицией
В целом, на трансферном рынке «Кайсар» поработал довольно неплохо, хотя еще был интерес к таким игрокам, как Асланбек Какимов, Жереми Манзорро и Серикжан Мужиков. Те в итоге ушли в другие клубы. Так что селекцию кызылординцы провели ни шатко, ни валко. Однако есть одна существенная проблема, которую клуб пока так и не решил.
Речь пойдет о вратарской линии. В прошлом сезоне «Кайсар» полагался на двух равноценных вратарей — опытного Александра Григоренко и относительно молодого Марселя Исламкулова.
Первый сыграл 19 игр, в которых пропустил 18 мячей, а экс-кыргызстанец — 14 матчей, в которых 25 раз вынимал мяч из сетки собственных ворот. У Григоренко статистика получше, хотя в росте бывший вратарь молодежной сборной давно остановился. Да, у него есть лидерские качества, однако в числе лучших голкиперов лиги его фамилия никогда не фигурирует. Григоренко нередко ошибается, как, скажем, в финале Кубка Казахстана, когда пропустил нелепый гол с острого угла (на видео — 2:12).
В целом, экс-украинец в прошлом сезоне сыграл на своем уровне, хотя «Кайсар» постепенно повышает планку и даже ставит задачу — попасть в тройку призеров. В межсезонье Младенов давал возможность Григоренко проявить себя в контрольных матчах, однако опытный страж ворот не убедил болгарского тренера в том, что он достоин быть первым номером.
В СМИ нередко просачивалась информация о том, что «Кайсар» вел переговоры с Александром Мокиным и Эмилем Балаевым. То есть с теми, кто решал большие задачи в сильных клубах. Пусть это в меньшей степени относится к Мокину, однако, как вратарь, он, несомненно, повыше классом, чем Григоренко и Исламкулов.
В 2017 году специалисты отмечали прогресс Марселя в «Кайсаре». Он даже получал вызовы в национальную сборную от Александра Бородюка. Одним из главных его плюсов является игра ногами и отменная реакция. То есть все предпосылки для того, чтобы в перспективе стать первым номером в сборной, у Исламкулова есть. Но он нередко оставался в запасе своего клуба, а игровая практика — очень важный фактор для вратаря. Если в 2017—2018 годах голкипер еще прогрессировал, то про прошлый год такого не скажешь.
Возьмем, к примеру, последний матч «Кайсара» на УТС в Турции. Всего лишь за тайм Исламкулов умудрился пропустить четыре гола от скромного армянского клуба «Ноа». В первом случае запоздалый прыжок Марселя стал причиной пропущенного гола. В третьем взятии ворот тоже полностью вина экс-кандидата в сборную Казахстана. Ну и четвертый гол, пропущенный под собой, стал кульминацией ошибок Исламкулова в этой игре.
В рамках прошедшего сбора «Кайсар» провел шесть матчей, в которых ни разу не выиграл. При этом во всех играх «волки» неизменно пропускали — в среднем по два гола за игру.
Теперь понятно, почему Младенов ищет нового вратаря, способного сходу стать основным в «Кайсаре». Конкуренция еще никогда никому не помешала. Григоренко и Исламкулов вдвоем играют в клубе четвертый год. Кажется, это слишком много. Складывается ощущение, что переменная ротация их полностью устраивает.
Сейчас кызылординцам нужен именно топовый страж ворот, уже решавший большие задачи. Скорее всего, высокого роста, как Эрич или Непогодов. Выбор игроков этого амплуа имеется за рубежом, ведь сильные казахстанцы сейчас на контрактах и переманить их будет сложно. Но то, что обладателю Кубка Казахстана и будущему участнику ЛЕ нужен новый голкипер — факт. Думается, Младенов с этим тоже спорить не станет.