Какую проблему должен решить «Кайсар» перед дебютом в Лиге Европы

Корреспондент Vesti.kz обращает внимание, пожалуй, на главную проблему «Кайсара», которая может помешать команде успешно выступить в квалификации Лиги Европы и в КПЛ.

Работа на трансферном рынке

С этого сезона за «Кайсаром» общественность будет следить пристально. Едва ли не впервые за все время участия в чемпионате Казахстана. Все дело в том, что в этом году клуб будет представлять страну в еврокубках. Благодаря успехам «Астаны» в Лиге Европы, обладатель Кубка Казахстана получает возможность начинать квалификацию со второго отборочного раунда. Это позже, чем «Кайрат» и «Ордабасы». А значит, «Кайсар» просто обязан воспользоваться шансом пройти как можно дальше.

Конечно, ни о каком групповом этапе Лиги Европы речь не идет, однако пройти два раунда и пробиться в плей-офф квалификации подопечным Стойчо Младенова вполне по силам.

Главной потерей «Кайсара» в зимнее межсезонье стал армянский полузащитник Тигран Барсегян. Лучший бомбардир команды почти не скрывал, что хотел бы попробовать себя на новом уровне. Велись переговоры с «Астаной» и «Кайратом», были варианты в Европе и США. Спустя время футболист сборной Армении принял решение перейти в «Астану». Там у него будет возможность стабильно играть в еврокубках.

Из остальных потерь стоит отметить уход второго бомбардира Куле Мбомбо, который неожиданно оказался в чемпионате Латвии. Форвард заметно выделялся техничной и главное — результативной игрой в атаке «Кайсара», поэтому сложно было предположить, что он в итоге уйдет из команды.

«Волки» долго горевать не стали. Тренерский штаб еще больше внимания старался уделять обороне. Особенно после ухода Александра Марочкина. На тот момент кызылординцы подписали соглашения с Елдосом Ахметовым, Багдатом Каировым, Куанышом Калмуратовым, пришли иностранцы в лице Аблитарова и Шумских. Затем уже «Кайсар» воспользовался тем, что «Тобол» не рассчитывал на Александра Марочкина и смог вернуть его.

В средней линии и в атаке есть спорные персоны, у которых не особо шла игра в предыдущих клубах. Выделяется фигура Ивана Пешича, который был лидером «Шахтера» и даже обратил на себя внимание «Астаны». Если в Кызылорде Пешич будет забивать, как и в стане «горняков», то о потере Барсегяна частично можно забыть. Именно хорват должен «тащить» впереди и способен стать главным конструктором атак «степных волков».

Проблемы с вратарской позицией

В целом, на трансферном рынке «Кайсар» поработал довольно неплохо, хотя еще был интерес к таким игрокам, как Асланбек Какимов, Жереми Манзорро и Серикжан Мужиков. Те в итоге ушли в другие клубы. Так что селекцию кызылординцы провели ни шатко, ни валко. Однако есть одна существенная проблема, которую клуб пока так и не решил.

Речь пойдет о вратарской линии. В прошлом сезоне «Кайсар» полагался на двух равноценных вратарей — опытного Александра Григоренко и относительно молодого Марселя Исламкулова.

Первый сыграл 19 игр, в которых пропустил 18 мячей, а экс-кыргызстанец — 14 матчей, в которых 25 раз вынимал мяч из сетки собственных ворот. У Григоренко статистика получше, хотя в росте бывший вратарь молодежной сборной давно остановился. Да, у него есть лидерские качества, однако в числе лучших голкиперов лиги его фамилия никогда не фигурирует. Григоренко нередко ошибается, как, скажем, в финале Кубка Казахстана, когда пропустил нелепый гол с острого угла (на видео — 2:12).

В целом, экс-украинец в прошлом сезоне сыграл на своем уровне, хотя «Кайсар» постепенно повышает планку и даже ставит задачу — попасть в тройку призеров. В межсезонье Младенов давал возможность Григоренко проявить себя в контрольных матчах, однако опытный страж ворот не убедил болгарского тренера в том, что он достоин быть первым номером.

В СМИ нередко просачивалась информация о том, что «Кайсар» вел переговоры с Александром Мокиным и Эмилем Балаевым. То есть с теми, кто решал большие задачи в сильных клубах. Пусть это в меньшей степени относится к Мокину, однако, как вратарь, он, несомненно, повыше классом, чем Григоренко и Исламкулов.

В 2017 году специалисты отмечали прогресс Марселя в «Кайсаре». Он даже получал вызовы в национальную сборную от Александра Бородюка. Одним из главных его плюсов является игра ногами и отменная реакция. То есть все предпосылки для того, чтобы в перспективе стать первым номером в сборной, у Исламкулова есть. Но он нередко оставался в запасе своего клуба, а игровая практика — очень важный фактор для вратаря. Если в 2017—2018 годах голкипер еще прогрессировал, то про прошлый год такого не скажешь.

Возьмем, к примеру, последний матч «Кайсара» на УТС в Турции. Всего лишь за тайм Исламкулов умудрился пропустить четыре гола от скромного армянского клуба «Ноа». В первом случае запоздалый прыжок Марселя стал причиной пропущенного гола. В третьем взятии ворот тоже полностью вина экс-кандидата в сборную Казахстана. Ну и четвертый гол, пропущенный под собой, стал кульминацией ошибок Исламкулова в этой игре.

В рамках прошедшего сбора «Кайсар» провел шесть матчей, в которых ни разу не выиграл. При этом во всех играх «волки» неизменно пропускали — в среднем по два гола за игру.

Теперь понятно, почему Младенов ищет нового вратаря, способного сходу стать основным в «Кайсаре». Конкуренция еще никогда никому не помешала. Григоренко и Исламкулов вдвоем играют в клубе четвертый год. Кажется, это слишком много. Складывается ощущение, что переменная ротация их полностью устраивает.