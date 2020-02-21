«Тобол» сыграл против участника Лиги чемпионов

Товарищеская игра на сборах в Турции прошла сегодня, 21 февраля, и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 27-й минуте провел хавбек сборной Беларуси Павел Савицкий.

Казахстанский полузащитник «Динамо-Брест» Владислав Васильев этот матч начал на скамейке запасных, но появился на поле во втором тайме. Ранее его команда все с тем же счетом 1:0 победила актауский «Каспий».