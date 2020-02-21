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21:00 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» победило «Тобол» на сборе в Турции, «Шахтер» разгромил «Шагадам», минское «Динамо» крупно уступило московскому

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» победно завершили тренировочный сбор в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня чемпионы Беларуси переиграли казахстанский клуб «Тобол» из Костаная со счетом 1:0. Победный гол на 27-й минуте встречи забил Павел Савицкий. До этого подопечные Сергея Ковальчука выиграли у казахстанского «Каспия» из Актау (1:0) и сыграли вничью с украинскими «Карпатами» из Львова (2:2).

Бронзовый призер белорусского первенства солигорский «Шахтер» в своем последнем спарринге турецкого сбора разгромил туркменский «Шагадам» из Туркменбаши со счетом 5:0. В этой игре голевой дубль оформил Дарко Бодул, еще по голу забили Георгий Диасамидзе, Александр Селява и Лаша Шиндагоридзе. Ранее команда Юрия Вернидуба взяла верх над российским «Арсеналом» из Тулы (3:2) и разошлась миром с грузинской «Дилой» из Гори (0:0).

Футболисты минского «Динамо» крупно проиграли московским динамовцам, пропустив по два мяча в каждом из таймов — 0:4. Завтра подопечные Сергея Гуренко встретятся с чемпионом России «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

В матче с российской «Балтикой» из Калининграда футболисты «Витебска» открыли счет на 6-й минуте, но в итоге уступили с результатом 3:4.

Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ на втором сборе в Турции проведет три контрольных поединка. В первом из них 23 февраля подопечные Кирилла Альшевского встретятся с казахстанским «Жетысу» из Талдыкоргана, затем 28 февраля с еще одной казахстанской командой «Актобе» и украинским «Рухом» из Львова.

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