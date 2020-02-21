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21:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил об уходе российского футболиста

Российский полузащитник Никита Бочаров покидает «Тобол». Об этом объявил официальный сайт костанайцев.

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27-летний Бочаров и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Он перешел в «Тобол» в начале 2019 года и забил один гол в 20 матчах.

До «Тобола» Бочарова два сезона выступал за «Ордабасы» и один — за «Актобе». В КПЛ на его счету 11 голов в 111 матчах.

В КПЛ Бочаров переехал в 2016 году, а до этого играл в России за «Томь», «Нефтехимик», молодежные команды «Рубина», за который провел один матч в премьер-лиге, и родного «Зенита».

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