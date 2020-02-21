«Тобол» объявил об уходе российского футболиста

27-летний Бочаров и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Он перешел в «Тобол» в начале 2019 года и забил один гол в 20 матчах.

До «Тобола» Бочарова два сезона выступал за «Ордабасы» и один — за «Актобе». В КПЛ на его счету 11 голов в 111 матчах.