Клементе: трансфер Брайтвайта в «Барселону» — легальный способ покупать матчи

«Тебас (Хавьер Тебас, президент испанской Примеры. — Прим. “Чемпионата”) будет рассказывать, что футбол развивается, и с экономической точки зрения это правда. При этом есть VAR, который никто не понимает. И последнее — покупка футболистов из одной лиги. Теперь “Леганес” не может никого приобрести и, фактически оставшись без нападающих, скорее всего, опустится в Сегунду. Покупка игроков из своей лиги — это способ, позволяющий при помощи денег ослабить другие команды, которые борются за те же цели. Это дипломатический и легальный способ покупать матчи», — написал Клементе на своей странице в «Твиттере».