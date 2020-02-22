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01:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Клементе: трансфер Брайтвайта в «Барселону» — легальный способ покупать матчи

Бывший испанский футболист Хавьер Клементе поделился мнением о трансфере нападающего Мартина Брайтвайта из «Леганеса» в «Барселону».

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Источник: AFP 2020

Сине-гранатовые заполучили игрока, заплатив отступные в размере € 18 млн.

«Тебас (Хавьер Тебас, президент испанской Примеры. — Прим. “Чемпионата”) будет рассказывать, что футбол развивается, и с экономической точки зрения это правда. При этом есть VAR, который никто не понимает. И последнее — покупка футболистов из одной лиги. Теперь “Леганес” не может никого приобрести и, фактически оставшись без нападающих, скорее всего, опустится в Сегунду. Покупка игроков из своей лиги — это способ, позволяющий при помощи денег ослабить другие команды, которые борются за те же цели. Это дипломатический и легальный способ покупать матчи», — написал Клементе на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Барселоне» разрешили приобрести форварда после закрытия зимнего трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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