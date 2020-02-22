Ошибка Нойера на выходе привела к пропущенному мячу «Баварии»

Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 44-й минуте матча, при счёте 1:0 в пользу «Баварии», защитник «Падерборна» совершил дальний заброс по флангу на 25-летнего нападающего Денниса Србени, который воспользовался ошибкой на выходе 33-летнего вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, продвинулся к воротам и сравнял счёт в этой встрече.