Ошибка Нойера на выходе привела к пропущенному мячу «Баварии»
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Падерборн 07».
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Падерборн 07».
Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На 44-й минуте матча, при счёте 1:0 в пользу «Баварии», защитник «Падерборна» совершил дальний заброс по флангу на 25-летнего нападающего Денниса Србени, который воспользовался ошибкой на выходе 33-летнего вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, продвинулся к воротам и сравнял счёт в этой встрече.
«Бавария», набрав 49 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Падерборн 07» (16) занимает последнее, 18-е место.
|Ханс-Дитер Флик
|Штеффен Баумгарт
|Серж Гнабри(Корентен Толиссо)
|25′
|Деннис Србени(Кристиан Штродик)
|44′
|Роберт Левандовски(Серж Гнабри)
|70′
|Свен Михель
|75′
|Роберт Левандовски(Серж Гнабри)
|88′
|1
|Мануэль Нойер
|17
|Леопольд Цингерле
|21
|Люка Эрнандез
54′
|5
|Кристиан Штродик
|27
|Давид Алаба
|13
|Себастьян Шонлау
|32
|Джошуа Киммих
|20
|Лоран Янс
|6
|Тиагу Алькантара
|8
|Клаус Гьясула
34′
|19
|Альфонсо Дэйвис
|9
|Кай Прегер
|22
|Серж Гнабри
|22
|Кристофер Антви-Аджей
84′
|9
|Роберт Левандовски
|39
|Себастьян Василиадис
|2
|Альваро Одриосола
63′
|38
|Геррит Хольтманн
29′
|25
|Томас Мюллер
|32
|Деннис Ястржембски
|10
|Филиппе Коутинью
63′
|18
|Деннис Србени
81′
|29
|Кингсли Коман
|6
|Самуэль Фридьонссон
|24
|Корентен Толиссо
87′
|30
|Штрели Мамба
53′
|35
|Джошуа Зиркзе
|11
|Свен Михель
61′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|4
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Маркус Шмидт(Германия)