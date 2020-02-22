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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Ошибка Нойера на выходе привела к пропущенному мячу «Баварии»

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Падерборн 07».

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Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 44-й минуте матча, при счёте 1:0 в пользу «Баварии», защитник «Падерборна» совершил дальний заброс по флангу на 25-летнего нападающего Денниса Србени, который воспользовался ошибкой на выходе 33-летнего вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, продвинулся к воротам и сравнял счёт в этой встрече.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария», набрав 49 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Падерборн 07» (16) занимает последнее, 18-е место.

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Бавария
3:2
Первый тайм: 1:1
Падерборн
Футбол, Германия, Тур 2321.02.2020, 22:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликШтеффен Баумгарт
Голы
Серж Гнабри(Корентен Толиссо)25′
Деннис Србени(Кристиан Штродик)44′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)70′
Свен Михель75′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)88′
Составы команд
1Мануэль Нойер
17Леопольд Цингерле
21Люка Эрнандез
54′
5Кристиан Штродик
27Давид Алаба
13Себастьян Шонлау
32Джошуа Киммих
20Лоран Янс
6Тиагу Алькантара
8Клаус Гьясула
34′
19Альфонсо Дэйвис
9Кай Прегер
22Серж Гнабри
22Кристофер Антви-Аджей
84′
9Роберт Левандовски
39Себастьян Василиадис
2Альваро Одриосола
63′
38Геррит Хольтманн
29′
25Томас Мюллер
32Деннис Ястржембски
10Филиппе Коутинью
63′
18Деннис Србени
81′
29Кингсли Коман
6Самуэль Фридьонссон
24Корентен Толиссо
87′
30Штрели Мамба
53′
35Джошуа Зиркзе
11Свен Михель
61′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)5
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
11Угловые1
4Фолы9
2Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяМаркус Шмидт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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