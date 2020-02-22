«Давно ждал такой возможности». Зарубежный специалист — о работе в казахстанском клубе

— Как появился вариант с переходом в Казахстан?

— В Казахстане интерес к Армении возрос с принятием закона, по которому футболисты из стран ЕАЭС больше не являются легионерами в этой стране. Это относится не только к футболистам, но и к тренерам. Когда я находился в Анталии вместе с «Алашкертом», мне поступило предложение от руководства «Атырау». Мы встретились, провели переговоры и пришли к соглашению.

— Они успели увидеть вашу работу?

— Да, они посмотрели матч «Алашкерта» против «Ордабасы» (1:1) и были очень впечатлены. Сказали, что у нас очень хорошая команда.

— Чем вас впечатлил этот вариант?

— В первую очередь серьезными планами. «Атырау» намерен сразу же вернуться в казахстанскую премьер-лигу. Руководство клуба также готово пойти на серьезные шаги для этого. Это клуб с большой историей.

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— На какой срок рассчитан ваш контракт?

— До конца нового сезона.

— Рассчитано ли продление контракта, например, в случае выхода в КПЛ?

— Мы обсудим это после завершения сезона. Сейчас все мои мысли связаны с командой и с выполнением поставленных целей.

— Тренеры обычно предпочитают проводить с командой полноценный подготовительный этап. «Атырау» уже проводит третий сбор, а до старта сезона осталось мало времени. Успеете полноценно подготовить команду?

— Конечно, в вопросе сроков есть проблемы. Мы сделаем все возможное, чтобы успеть. По сравнению с КПЛ, первая лига стартует позже — в апреле. До этого мы выступим в Кубке Казахстана, который стартует в середине марта.

— Вы знакомы с командой?

— Я только начал. Пока провел одну тренировку, знакомлюсь с возможностями футболистов. До подписания контракта успел посмотреть товарищеский матч с украинской «Александрией» (2:0). Знаю, что они также встречались с армянским клубом «Ноа». Могу сказать, что это крепкая команда, основной костяк сохранился. Тем не менее нужно провести селекцию. Спортивный директор выразил готовность помочь в этом вопросе.

— Для усиления команды будете приглашать армянских футболистов?

— Не исключено. В первой лиге разрешается заявлять трех легионеров, и в команде сейчас как раз столько. К счастью, игроки, приглашенные из стран ЕАЭС, в том числе из Армении, не будут считаться легионерами здесь. Кроме этого, в команде пройдут просмотр другие казахстанские футболисты.

— Вашим помощником будет Манук Саргсян. За что он будет отвечать?

— В основном в его обязанности будет входить проведение тренировок и теории, а также видеоанализ.

— Почему из Армении только его вы включили в свой тренерский штаб?

— Клуб дал мне возможность пригласить с собой двух помощников, но в данный момент и Манука достаточно. В клубе остались тренеры вратарей и по физподготовке.

— Это первый зарубежный опыт в вашей тренерской карьере. Давно его ждали?

— Я действительно давно ждал такой возможности.

— Это стало сюрпризом?

— Нет, потому что еще год назад был вариант с другим казахстанским клубом, но в итоге не срослось. Меня хорошо знают в Казахстане, поэтому предложение оттуда не стало неожиданностью.

— Как в «Алашкерте» восприняли ваш уход?

— Я благодарен господину Навояну, что он согласился отпустить меня. Он хотел, чтобы я остался, но пошел на встречу. Я также благодарен остальным членам клуба и футболистам. Именно авторитет и хорошая игра «Алашкерта» стали причиной, что я получил приглашение из другой страны.

— Без вас «Алашкерту» придется трудно…

— «Алашкерт» не зависит от отдельных лиц. Это хорошая команда, проведена отличная селекция, есть хорошие тренеры. Мой отъезд не сильно повлияет на клуб.

Отметим, что Восканян известен казахстанским болельщикам по выступлениям за петропавловский «Есиль-Богатырь» в период 2004—2008 годов, в 130 играх забил 37 мячей. В 2012 году перешел на тренерскую деятельность. На родине также работал с командами «Мика» и «Бананц». Еще возглавлял сборную Армении до 19 лет.