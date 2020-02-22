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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» подписал двух новых игроков

Российские футболисты Олег Чернышов (полузащитник) и Андрей Часовских (нападающий) с нового сезона будут выступать за «Актобе», сообщает пресс-служба «красно-белых».

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33-летний Чернышов — воспитанник ДЮСШ-2 (Бугульма). На профессиональном уровне дебютировал в 2006 году в составе клуба «Рубин-2», за который сыграл десять матчей в ПФЛ.

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Также выступал за «Нефтяник» (Бугульма), «Нефтехимик», «Башинформсвязь-Динамо», «Звезду» (Рязань), «Витязь» (Подольск) и «Тамбов».

28-летний Часовских (на снимке) — воспитанник тамбовского футбола. В 2009—2010 годах играл за молодежный состав «Крыльев Советов». Еще защищал цвета «Тамбова», «Витязя» (Подольск) и «Луча-Энергии».

Отметим, что 18 февраля актюбинский клуб возглавил Алексей Петрушин, сменивший на этом посту другого россиянина Владимира Маминова. Последний проработал в клубе один месяц.

«Актобе», по итогам прошлого сезона лишившийся 12 очков до старта, вылетел из КПЛ и в 2020 году будет выступать в первой лиге.

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