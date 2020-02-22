Грек подписал контракт с «Белшиной», Юшин перешел в «Нефтехимик»
Российский нападающий «Белшины» Александр Юшин перешел в нижнекамский «Нефтехимик».
Российский нападающий «Белшины» Александр Юшин перешел в нижнекамский «Нефтехимик».
Отметим, что этот клуб выступает в ФНЛ (Д2). В сезоне-2019 форвард в составе бобруйской команды футболист провел 28 матчей в первой лиге, в которых забил 26 мячей, став лучшим бомбардиром первенства.
Казахстанский защитник Максим Грек подписал контракт с «Белшиной».
Минувший сезон 26-летний игрок обороны провел в «Даугавпилсе», где сыграл в 15 матчах.