Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сельта
Леганес
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Реал
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
14:26 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Грек подписал контракт с «Белшиной», Юшин перешел в «Нефтехимик»

Российский нападающий «Белшины» Александр Юшин перешел в нижнекамский «Нефтехимик».

Наверх

Отметим, что этот клуб выступает в ФНЛ (Д2). В сезоне-2019 форвард в составе бобруйской команды футболист провел 28 матчей в первой лиге, в которых забил 26 мячей, став лучшим бомбардиром первенства.

Казахстанский защитник Максим Грек подписал контракт с «Белшиной».

Минувший сезон 26-летний игрок обороны провел в «Даугавпилсе», где сыграл в 15 матчах.

Читайте также
Белшина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Чудовищные травмы в футболе. Это очень больно и страшно
Интимное видео самой сексуальной девушки автогонщика (18+)
Европейская полиция вмешивается в биатлон. А Россия страдает
Министерство спорта России выступило с заявлением по обыскам
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону
Хованцев: Логинов резко побежал, и полиция устроила шмон
Главные трансферы этой зимы в РПЛ
Логинов отреагировал на полицейские обыски
«Сельта» со Смоловым в основе играет с «Леганесом» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь