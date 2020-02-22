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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь «Астаны» и сборной Казахстана официально перешел в другой клуб КПЛ

«Тобол» заключил трудовое соглашение с 38-летним казахстанским голкипером Александром Мокиным, сообщает официальный сайт костанайского клуба.

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Контракт с ним рассчитан до конца года.

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Мокин является воспитанником шымкентского футбола, именно в родном городе он и начал профессиональную карьеру. Первыми клубами были местные «Жигер» и «Достык».

В 2002 году стал футболистом столичного «Жениса», в составе которого завоевал «золото» и «бронзу» чемпионата, а также два Кубка страны. На правах аренды выступал за «Окжетпес», «Ордабасы» и «Алма-Ату».

В 2009 вернулся в Шымкент, где отыграл еще два сезона. Следующим клубом стал «Шахтер», в составе которого дважды становился чемпионом страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок.

Последним клубом Мокина была «Астана». Вместе со столичной командой завоевал еще четыре комплекта золотых медалей.

Александр признавался лучшим голкипером страны в 2012 году, провел 21 матч за сборную Казахстана 2005−2014 годов.

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