«Атырау» подписал легионера и вернул воспитанника из аренды

Воспитанник запорожской футбольной школы Басов в своей карьере выступал за такие коллективы, как «Титан» (Донецк), «Звезда» (Кривоград), «Буковина» (Черновцы) и «Александрия». Последние два года 33-летний защитник провел в уральском «Акжайыке», в составе которого сыграл 59 матчей и забил шесть голов.