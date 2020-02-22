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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» подписал легионера и вернул воспитанника из аренды

«Атырау» объявил о подписании контракта с украинцем Сергеем Басовым и возвращении Ерасыла Аманжола из аренды в «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.

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Воспитанник запорожской футбольной школы Басов в своей карьере выступал за такие коллективы, как «Титан» (Донецк), «Звезда» (Кривоград), «Буковина» (Черновцы) и «Александрия». Последние два года 33-летний защитник провел в уральском «Акжайыке», в составе которого сыграл 59 матчей и забил шесть голов.

Защитник Аманжол дебютировал в премьер-лиге в 2018 году. Помимо молодежной команды «зелено-белых» он выступал за актауский «Каспий». В прошедшем сезоне за северо-казахстанцев он провел 28 матчей и забил два гола.

Напомним, что по итогам сезона-2019 «Атырау» вылетел из премьер-лиги.

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"Атырау" подписал легионера и вернул воспитанника из аренды
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