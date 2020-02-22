«Атырау» подписал легионера и вернул воспитанника из аренды
«Атырау» объявил о подписании контракта с украинцем Сергеем Басовым и возвращении Ерасыла Аманжола из аренды в «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.
«Атырау» объявил о подписании контракта с украинцем Сергеем Басовым и возвращении Ерасыла Аманжола из аренды в «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.
Воспитанник запорожской футбольной школы Басов в своей карьере выступал за такие коллективы, как «Титан» (Донецк), «Звезда» (Кривоград), «Буковина» (Черновцы) и «Александрия». Последние два года 33-летний защитник провел в уральском «Акжайыке», в составе которого сыграл 59 матчей и забил шесть голов.
Защитник Аманжол дебютировал в
Напомним, что по итогам сезона-2019 «Атырау» вылетел из