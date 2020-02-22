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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан вошел в стартовый состав «Аль-Айна» на матч в новом турнире

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан дебютирует за «Аль-Айн» в новом турнире — Кубке президента ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанец попал в стартовый состав команды на матч ¼ финала против «Аль-Васла». Игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона. В дебютном матче за новый клуб против того же «Аль-Васла» (5:0) казахстанец вышел на замену и отдал голевую передачу.

11 февраля Исламхан дебютировал в азиатской Лиге чемпионов, выйдя на поле в стартовом составе. Однако «Аль-Айн» проиграл иранскому «Сепахану» со счетом 0:4.

Всего на счету Исламхана уже пять игра за «Аль-Айн»: три в чемпионате и две в Лиге чемпионов. Причем в последних трех встречах он выходил на поле в стартовом составе.

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