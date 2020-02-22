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22 февраля, источник: Vesti.kz

«Астана» решила засекретить матч с клубом российской премьер-лиги

Встреча состоится 23 февраля.

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Товарищеский матч между «Астаной» и тульским «Арсеналом» транслироваться не будет, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

По согласованию тренерского штаба «Астаны» и «Арсенала», встреча будет носить закрытый статус для болельщиков.

Это связано с близким стартом команд в официальных турнирах. Так астанчанам предстоит уже 29 февраля провести матч за Суперкубок Казахстана, а игрокам «Арсенала» — на день позже против «Сочи» в рамках российской премьер-лиги.

Таким образом, видеотрансляция данного матча осуществляться не будет. Но в то же время, «Астана» постарается оперативно оповещать о событиях матча в социальных сетях клуба.

Напомним, что матч между «Астаной» и «Арсеналом» состоится 23 февраля в Турции.

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