«Астана» решила засекретить матч с клубом российской премьер-лиги

Товарищеский матч между «Астаной» и тульским «Арсеналом» транслироваться не будет, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

По согласованию тренерского штаба «Астаны» и «Арсенала», встреча будет носить закрытый статус для болельщиков.

Это связано с близким стартом команд в официальных турнирах. Так астанчанам предстоит уже 29 февраля провести матч за Суперкубок Казахстана, а игрокам «Арсенала» — на день позже против «Сочи» в рамках российской премьер-лиги.

Таким образом, видеотрансляция данного матча осуществляться не будет. Но в то же время, «Астана» постарается оперативно оповещать о событиях матча в социальных сетях клуба.