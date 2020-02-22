Смолов был серой мышью. Гол «Реалу» уже в прошлом
Пожалуй, худший матч Феди в Испании.
Пожалуй, худший матч Феди в Испании.
Фёдор Смолов провёл свою четвёртую игру в Испании. На этот раз «Сельта» принимала «Леганес».
В прошлой игре против «Реала» команда Оскара Гарсии сыграла по схеме 3−5−2, где в качестве двух нападающих действовали Яго Аспас и Фёдор Смолов. Сегодня против «Леганеса» команда из Виго вышла по схеме 4−2−2−2, но впереди сыграли те же два форварда.
Стартовые минуты матча были за «Леганесом»: команда взяла мяч под свой контроль и казалось, что «Сельта» готова это принять, начав играть вторым номером у себя дома. Но этого не произошло. «Леганес» хватило разве что на несколько атак, пару ударов по воротам да угловой, который ничем не завершился.
Вскоре после этого «Сельта» забрала мяч и начала играть в свой футбол: Смолов и Аспас то и дело менялись местами для того, чтобы запутать соперника. Также
Важным моментом мог стать эпизод на 21-й минуте матча, когда игрок «Сельты» Брадарич прямой ногой влетел в соперника и попал в голеностоп, за что получил прямую красную карточку. После этого игра засияла другими красками. Почти сразу за эмоции был награждён «горчичником» главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия, а через несколько минут за срыв перспективной атаки получил желтую карточку ещё и Сиовас. Игра закипела. Шесть жёлтых карточек и одна красная были показаны судьёй только в первом тайме.
После удаления мяч вновь перешёл к «Леганесу», команда больше владела мячом. Смолов в конце тайма получил возможность разогнать атаку «Сельты», но потерял мяч, когда его окружили трое игроков. Увы, каждый второй пас Смолова в этой встрече не доходил до партнёров: у дяди Фёдора был большой брак в передачах.
В перерыве матча была сделана замена в составе «Леганеса»: вместо Хавьера Эрасо на поле появился Оскар Родригес. В связи с этим гости перестроились на игру в четыре защитника. «Леганес» пошёл в атаку, но на 63-ей минуте Оскар Родригес сфолил на игроке «Сельты». Судья сразу же показал прямую красную карточку, но, посмотрев видеоповтор, отменил удаление и поднял вверх карточку жёлтого цвета.
Но дело не в карточке: именно в том эпизоде был назначен голевой штрафной на левом фланге атаки «Сельты». Во время его розыгрыша на ближний угол вратарской выскочил Яго Аспас и в одно касание переправил мяч в дальний угол ворот. Тот гол стал единственным в этом матче.
А уже на 65-й минуте матча вместо Фёдора Смолова на поле появился Франсиско Бельтран. Стоит признать, это был не лучший матч российского нападающего. После забитого гола «Сельта» окончательно села в оборону, а «Леганес» взял мяч под свой контроль. Гости пытались использовать фланги, чтобы вскрыть оборону соперника, но сделать это им так и не удалось.
«Сельта» в тяжелейшем матче в меньшинстве добывает три очка. Смолов провёл на поле 65 минут и почти ничем не запомнился. Фёдор часто терял мяч, передерживал его, поэтому трудно записать эту игру в актив нашего форварда.
Павел Прохоров
|Оскар Гарсия
|Хавьер Агирре
|Яго Аспас(Лукас Оласа)
|62′
|13
|Рубен Бланко
|13
|Хуан Сориано
|2
|Уго Мальо
|4
|Кеннет Омеруо
|4
|Нестор Араухо
|12
|Чидози Авазьем
|21
|Джейсон Мурильо
31′
|22
|Димитриос Сиовас
24′
|15
|Лукас Оласа
|24
|Кевин Родригес
|12
|Рафинья
|18
|Гвидо Каррильо
|5
|Окай Йокушлу
|8
|Хосе Луис Ресио
|14
|Филип Брадарич
21′
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
|6
|Денис Суарес
26′78′
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
14′55′
|18
|Джозеф Айду
|20
|Роже Ассале
|9
|Федор Смолов
65′
|3
|Унаи Бустинса
67′
|8
|Фран Бельтран
|26
|Бриан Хиль
|10
|Яго Аспас
83′
|17
|Хави Эрасо
45′
|22
|Санти Мина
|27
|Оскар Родригес
62′
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)