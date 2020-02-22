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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов был серой мышью. Гол «Реалу» уже в прошлом

Пожалуй, худший матч Феди в Испании.

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Источник: AFP 2020

Фёдор Смолов провёл свою четвёртую игру в Испании. На этот раз «Сельта» принимала «Леганес».

В прошлой игре против «Реала» команда Оскара Гарсии сыграла по схеме 3−5−2, где в качестве двух нападающих действовали Яго Аспас и Фёдор Смолов. Сегодня против «Леганеса» команда из Виго вышла по схеме 4−2−2−2, но впереди сыграли те же два форварда.

Первый тайм

Стартовые минуты матча были за «Леганесом»: команда взяла мяч под свой контроль и казалось, что «Сельта» готова это принять, начав играть вторым номером у себя дома. Но этого не произошло. «Леганес» хватило разве что на несколько атак, пару ударов по воротам да угловой, который ничем не завершился.

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Вскоре после этого «Сельта» забрала мяч и начала играть в свой футбол: Смолов и Аспас то и дело менялись местами для того, чтобы запутать соперника. Также экс-нападающий «Локомотива» оттягивался назад, скидывая мяч своим партнёрам, и пытался разогнать атаки. Но при этом постоянно передерживал мяч.

Важным моментом мог стать эпизод на 21-й минуте матча, когда игрок «Сельты» Брадарич прямой ногой влетел в соперника и попал в голеностоп, за что получил прямую красную карточку. После этого игра засияла другими красками. Почти сразу за эмоции был награждён «горчичником» главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия, а через несколько минут за срыв перспективной атаки получил желтую карточку ещё и Сиовас. Игра закипела. Шесть жёлтых карточек и одна красная были показаны судьёй только в первом тайме.

После удаления мяч вновь перешёл к «Леганесу», команда больше владела мячом. Смолов в конце тайма получил возможность разогнать атаку «Сельты», но потерял мяч, когда его окружили трое игроков. Увы, каждый второй пас Смолова в этой встрече не доходил до партнёров: у дяди Фёдора был большой брак в передачах.

Второй тайм

В перерыве матча была сделана замена в составе «Леганеса»: вместо Хавьера Эрасо на поле появился Оскар Родригес. В связи с этим гости перестроились на игру в четыре защитника. «Леганес» пошёл в атаку, но на 63-ей минуте Оскар Родригес сфолил на игроке «Сельты». Судья сразу же показал прямую красную карточку, но, посмотрев видеоповтор, отменил удаление и поднял вверх карточку жёлтого цвета.

Но дело не в карточке: именно в том эпизоде был назначен голевой штрафной на левом фланге атаки «Сельты». Во время его розыгрыша на ближний угол вратарской выскочил Яго Аспас и в одно касание переправил мяч в дальний угол ворот. Тот гол стал единственным в этом матче.

А уже на 65-й минуте матча вместо Фёдора Смолова на поле появился Франсиско Бельтран. Стоит признать, это был не лучший матч российского нападающего. После забитого гола «Сельта» окончательно села в оборону, а «Леганес» взял мяч под свой контроль. Гости пытались использовать фланги, чтобы вскрыть оборону соперника, но сделать это им так и не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сельта» в тяжелейшем матче в меньшинстве добывает три очка. Смолов провёл на поле 65 минут и почти ничем не запомнился. Фёдор часто терял мяч, передерживал его, поэтому трудно записать эту игру в актив нашего форварда.

Павел Прохоров

Сельта
1:0
Первый тайм: 0:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 2522.02.2020, 15:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияХавьер Агирре
Голы
Яго Аспас(Лукас Оласа)62′
Составы команд
13Рубен Бланко
13Хуан Сориано
2Уго Мальо
4Кеннет Омеруо
4Нестор Араухо
12Чидози Авазьем
21Джейсон Мурильо
31′
22Димитриос Сиовас
24′
15Лукас Оласа
24Кевин Родригес
12Рафинья
18Гвидо Каррильо
5Окай Йокушлу
8Хосе Луис Ресио
14Филип Брадарич
21′
21дель Мармоль Рубен Перес
6Денис Суарес
26′78′
5Хонатан Кристиан Сильва
14′55′
18Джозеф Айду
20Роже Ассале
9Федор Смолов
65′
3Унаи Бустинса
67′
8Фран Бельтран
26Бриан Хиль
10Яго Аспас
83′
17Хави Эрасо
45′
22Санти Мина
27Оскар Родригес
62′
Статистика
2Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)11
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
13Фолы17
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
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