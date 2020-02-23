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00:32 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с «Зенитом» на сборе в Турции

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы на сборах в Турции сегодня проверили свои силы в матчах с чемпионом России санкт-петербугрским «Зенитом», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Instagram

Футболисты «Ислочи» открыли счет на исходе получаса игры после удара Александра Папуша, но удержать победу не смогли. Через 10 минут после перерыва зенитовцы восстановили паритет благодаря голу Себастьяна Дриусси — 1:1. Следующий контрольный поединок подопечные Виталия Жуковского проведут 27 февраля с украинским клубом «Агробизнес» из Волочиска.

С таким же результатом — 1:1, встречу с лидером российской премьер-лиги завершило и минское «Динамо». Минчане вышли вперед на 33-й минуте игры, когда гол забил новобранец динамовского клуба Владислав Климович. Через 10 минут ветеран «Зенита» Юрий Жирков выровнял положение. Во втором тайме счет не изменился. Минские динамовцы планируют провести в Белеке еще два спарринга — 29 февраля с украинской «Волынью» из Луцка и 1 марта с латвийским «Спартаком» из Юрмалы.

Мозырская «Славия» одолела армянский «Ной» из Еревана со счетом 2:1. Голы у мозырян забили Владислав Жук и Игорь Костров. Заключительный матч турецкого сбора «Славия» проведет 29 февраля против российского «Нижнего Новгорода».

Также сегодня «Белшина» в Бобруйске обыграла гостей из «Городеи» — 2:1. Футболисты «Смолевичей» победили в Минске столичный «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0.

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