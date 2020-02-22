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22:01 (мск), источник: Sport24

Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд в рамках одного сезона

Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд в рамках одного сезона. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд в рамках одного сезона.

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Источник: AFP 2020

Раньше за всю историю турнира такое удавалось только Габриэлю Батистуте (1994 год, «Фиорентина») и Фабио Квальярелле (2018−2019, «Сампдория»).

Сегодня, 22 февраля, Роналду открыл счет в матче 25-го тура Серии А СПАЛ — «Ювентус», поразив ворота хозяев поля на 39-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В голевую серию Криштиану также вошли матчи против «Сассуоло» (1 гол), «Лацио» (1), «Удинезе» (2), «Сампдории» (1), «Кальяри» (3), «Ромы» (1), «Пармы» (2), «Наполи» (1), «Фиорентины» (2) и «Вероны» (1).

Роналду побьет рекорд Батистуты и Квальяреллы, если в следующем туре забьет гол в домашнем матче против «Интера». Эта игра состоится 1 марта.

Ранее сообщалось, что сегодня Роналду проводит 1000-й матч в карьере.

СПАЛ
1:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 2522.02.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Stadio Paolo Mazza
Главные тренеры
Луиджи Ди БьяджоМаурицио Сарри
Голы
Андреа Петанья69′
Криштиану Роналду(Хуан Куадрадо)39′
Аарон Рэмси(Пауло Дибала)60′
Составы команд
99Этрит Бериша
1Войчех Щенсны
4Тиагу Ционек
90+1′
12Алекс Сандру
13Аркадиуш Реца
13Данилу
90′
41Кевин Бонифаци
24Даниэле Ругани
87Эрвин Зуканович
45+1′
30Родриго Бентанкур
6Мирко Вальдифиори
7Криштиану Роналду
21Габриэль Стрефецца
88′
10Пауло Дибала
37Андреа Петанья
16Хуан Куадрадо
7Симоне Миссироли
80′
3Джорджо Кьеллини
55′
96Георгий Тунев
4Маттейс де Лигт
8Маттиа Валоти
19′89′
8Аарон Рэмси
73′
31Федерико Ди Франческо
25Адриен Рабьо
19Лукас Кастро
60′
14Блез Матюиди
78′79′
93Мохамед Фарес
33Федерико Бернардески
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)20
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
25Фолы15
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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