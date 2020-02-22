Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд в рамках одного сезона

Источник: AFP 2020

Раньше за всю историю турнира такое удавалось только Габриэлю Батистуте (1994 год, «Фиорентина») и Фабио Квальярелле (2018−2019, «Сампдория»).

Сегодня, 22 февраля, Роналду открыл счет в матче 25-го тура Серии А СПАЛ — «Ювентус», поразив ворота хозяев поля на 39-й минуте.

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В голевую серию Криштиану также вошли матчи против «Сассуоло» (1 гол), «Лацио» (1), «Удинезе» (2), «Сампдории» (1), «Кальяри» (3), «Ромы» (1), «Пармы» (2), «Наполи» (1), «Фиорентины» (2) и «Вероны» (1).

Роналду побьет рекорд Батистуты и Квальяреллы, если в следующем туре забьет гол в домашнем матче против «Интера». Эта игра состоится 1 марта.