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13:38 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду забил 42-й гол в Серии А и повторил рекорд Руя Кошты среди португальцев. Криштиану провел на 287 матчей меньше

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура Серии А со СПАЛ (2:1).

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Это 42-й мяч 35-летнего нападающего в чемпионате Италии.

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Роналду сравнялся с экс-хавбеком «Милана» и «Фиорентины» Руем Коштой (также 42 мяча) и повторил рекорд по количеству голов, забитых в лиге португальцами.

Для достижения данной отметки Коште потребовалось провести 339 матчей, Роналду — 52.

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Источник — Football Index

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СПАЛ
1:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 2522.02.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Stadio Paolo Mazza
Главные тренеры
Луиджи Ди БьяджоМаурицио Сарри
Голы
Андреа Петанья69′
Криштиану Роналду(Хуан Куадрадо)39′
Аарон Рэмси(Пауло Дибала)60′
Составы команд
99Этрит Бериша
1Войчех Щенсны
4Тиагу Ционек
90+1′
12Алекс Сандру
13Аркадиуш Реца
13Данилу
90′
41Кевин Бонифаци
24Даниэле Ругани
87Эрвин Зуканович
45+1′
30Родриго Бентанкур
6Мирко Вальдифиори
7Криштиану Роналду
21Габриэль Стрефецца
88′
10Пауло Дибала
37Андреа Петанья
16Хуан Куадрадо
7Симоне Миссироли
80′
3Джорджо Кьеллини
55′
96Георгий Тунев
4Маттейс де Лигт
8Маттиа Валоти
19′89′
8Аарон Рэмси
73′
31Федерико Ди Франческо
25Адриен Рабьо
19Лукас Кастро
60′
14Блез Матюиди
78′79′
93Мохамед Фарес
33Федерико Бернардески
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)20
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
25Фолы15
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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