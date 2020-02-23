Роналду забил 42-й гол в Серии А и повторил рекорд Руя Кошты среди португальцев. Криштиану провел на 287 матчей меньше
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура Серии А со СПАЛ (2:1).
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура Серии А со СПАЛ (2:1).
Это 42-й мяч 35-летнего нападающего в чемпионате Италии.
Роналду сравнялся с
Для достижения данной отметки Коште потребовалось провести 339 матчей, Роналду — 52.
Источник — Football Index
|Луиджи Ди Бьяджо
|Маурицио Сарри
|Андреа Петанья
|69′
|Криштиану Роналду(Хуан Куадрадо)
|39′
|Аарон Рэмси(Пауло Дибала)
|60′
|99
|Этрит Бериша
|1
|Войчех Щенсны
|4
|Тиагу Ционек
90+1′
|12
|Алекс Сандру
|13
|Аркадиуш Реца
|13
|Данилу
90′
|41
|Кевин Бонифаци
|24
|Даниэле Ругани
|87
|Эрвин Зуканович
45+1′
|30
|Родриго Бентанкур
|6
|Мирко Вальдифиори
|7
|Криштиану Роналду
|21
|Габриэль Стрефецца
88′
|10
|Пауло Дибала
|37
|Андреа Петанья
|16
|Хуан Куадрадо
|7
|Симоне Миссироли
80′
|3
|Джорджо Кьеллини
55′
|96
|Георгий Тунев
|4
|Маттейс де Лигт
|8
|Маттиа Валоти
19′89′
|8
|Аарон Рэмси
73′
|31
|Федерико Ди Франческо
|25
|Адриен Рабьо
|19
|Лукас Кастро
60′
|14
|Блез Матюиди
78′79′
|93
|Мохамед Фарес
|33
|Федерико Бернардески
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)