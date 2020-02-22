«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ
«Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской
«Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 80-й минуте нападающий Габриэл Жезус отметился забитым мячом, оказавшимся победным.
На 62-й минуте форвард «Сити» Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти. Это четвертый подряд незабитый 11-метровый для футболистов «горожан».
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 57 очков и закрепиться на втором месте в чемпионате. «Лестер» занимает третью позицию, отставая от «горожан» на семь очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» 1 марта на своем поле примет «Арсенал». «Лестер» двумя днями ранее на выезде сыграет с «Норвичем».
|Брендан Роджерс
|Хосеп Гвардьола
|Габриэл Жезус(Рияд Махрез)
|80′
|Серхио Агуэро
|62′
|1
|Каспер Шмайхель
|31
|Эдерсон
|3
|Бен Чилвелл
|2
|Кайл Уокер
|4
|Чаглар Сеюнджю
|22
|Бенжамен Менди
|6
|Джонатан Эванс
|8
|Илкай Гюндоган
|21
|Рикарду Перейра
|16
|Родриго Эрнандес
|8
|Юри Тилеманс
|17
|Кевин Де Брейне
|10
|Джеймс Мэддисон
|25
|Фернандинью
|9
|Джейми Варди
|20
|Бернарду Силва
|28
|Кристиан Фукс
90′
|26
|Рияд Махрез
|17
|Айосе Перес
|14
|Эмерик Ляпорт
58′
|26
|Деннис Прат
85′
|30
|Николас Отаменди
|22
|Мэттью Джеймс
|10
|Серхио Агуэро
77′
|14
|Келечи Ихеаначо
45′
|9
|Габриэл Жезус
|15
|Харви Барнс
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)