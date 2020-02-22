«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

Источник: AFP 2020

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 80-й минуте нападающий Габриэл Жезус отметился забитым мячом, оказавшимся победным.

На 62-й минуте форвард «Сити» Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти. Это четвертый подряд незабитый 11-метровый для футболистов «горожан».

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 57 очков и закрепиться на втором месте в чемпионате. «Лестер» занимает третью позицию, отставая от «горожан» на семь очков.