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23:00 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

«Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 80-й минуте нападающий Габриэл Жезус отметился забитым мячом, оказавшимся победным.

На 62-й минуте форвард «Сити» Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти. Это четвертый подряд незабитый 11-метровый для футболистов «горожан».

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 57 очков и закрепиться на втором месте в чемпионате. «Лестер» занимает третью позицию, отставая от «горожан» на семь очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» 1 марта на своем поле примет «Арсенал». «Лестер» двумя днями ранее на выезде сыграет с «Норвичем».

Лестер
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 2722.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Брендан РоджерсХосеп Гвардьола
Голы
Габриэл Жезус(Рияд Махрез)80′
Нереализованные пенальти
Серхио Агуэро62′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
31Эдерсон
3Бен Чилвелл
2Кайл Уокер
4Чаглар Сеюнджю
22Бенжамен Менди
6Джонатан Эванс
8Илкай Гюндоган
21Рикарду Перейра
16Родриго Эрнандес
8Юри Тилеманс
17Кевин Де Брейне
10Джеймс Мэддисон
25Фернандинью
9Джейми Варди
20Бернарду Силва
28Кристиан Фукс
90′
26Рияд Махрез
17Айосе Перес
14Эмерик Ляпорт
58′
26Деннис Прат
85′
30Николас Отаменди
22Мэттью Джеймс
10Серхио Агуэро
77′
14Келечи Ихеаначо
45′
9Габриэл Жезус
15Харви Барнс
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)18
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
14Фолы10
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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