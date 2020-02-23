«Валенсия» с Черышевым в составе крупно проиграла «Реал Сосьедад»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Валенсия» потерпела крупное поражение от «Реал Сосьедад» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Валенсия» потерпела крупное поражение от «Реал Сосьедад» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в
«Реал Сосьедад» набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» (38) идет восьмой.
|Иманол Альгвасиль
|Альберт Селадес
|Микель Мерино(Хосеба Сальдуа)
|12′
|Начо Монреаль(Ариц Элустондо)
|45+1′
|Аднан Янузай(Микель Оярсабаль)
|48′
|1
|Алекс Ремиро
|1
|Хауме Доменеч
|2
|Хосеба Сальдуа
|3
|Хауме Коста
88′
|6
|Ариц Элустондо
|12
|Муктар Диакаби
|20
|Начо Монреаль
|18
|Даниэль Васс
|24
|Робен Ле Норман
|6
|Жоффре Кондогбья
|5
|Игор Субельдия
|10
|Даниэль Парехо
|8
|Микель Мерино
38′
|9
|Кевин Гамейро
|21
|Мартин Эдегор
|11
|Денис Черышев
|10
|Микель Оярсабаль
89′
|4
|Эльяким Мангала
45′
|12
|Айен Муньос
|33
|Уго Гильямон
|11
|Аднан Янузай
72′
|8
|Карлос Солер
64′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|16
|Ли Кан Ин
|19
|Александр Исак
84′
|20
|Ферран Торрес
80′
|23
|Лука Сангальи
|23
|Рубен Собрино
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|19
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)