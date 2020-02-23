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00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» с Черышевым в составе крупно проиграла «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Валенсия» потерпела крупное поражение от «Реал Сосьедад» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:0, голы забили Микель Мерино (12-я минута), Начо Монреаль (45+1) и Аднан Янузай (48). Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев отыграл полный матч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал Сосьедад» набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» (38) идет восьмой.

Реал Сосьедад
3:0
Первый тайм: 2:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 2522.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Reale Arena
Главные тренеры
Иманол АльгвасильАльберт Селадес
Голы
Микель Мерино(Хосеба Сальдуа)12′
Начо Монреаль(Ариц Элустондо)45+1′
Аднан Янузай(Микель Оярсабаль)48′
Составы команд
1Алекс Ремиро
1Хауме Доменеч
2Хосеба Сальдуа
3Хауме Коста
88′
6Ариц Элустондо
12Муктар Диакаби
20Начо Монреаль
18Даниэль Васс
24Робен Ле Норман
6Жоффре Кондогбья
5Игор Субельдия
10Даниэль Парехо
8Микель Мерино
38′
9Кевин Гамейро
21Мартин Эдегор
11Денис Черышев
10Микель Оярсабаль
89′
4Эльяким Мангала
45′
12Айен Муньос
33Уго Гильямон
11Аднан Янузай
72′
8Карлос Солер
64′
9да Силва Виллиан Жозе
16Ли Кан Ин
19Александр Исак
84′
20Ферран Торрес
80′
23Лука Сангальи
23Рубен Собрино
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)6
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
19Фолы9
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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