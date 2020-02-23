«Реал» проиграл «Леванте» и не сумел вернуть себе лидерство в чемпионате Испании

Единственный гол был забит в концовке встречи, на 79-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Хосе Моралес.

«Реал» с 53 очками в активе остался на втором месте в турнирной таблице Примеры и упустил возможность вернуть себе лидерство в первенстве, которое по итогам тура захватила «Барселона» (55). «Леванте» (32) поднялся на 10-ю строчку, обойдя «Атлетик», «Осасуну» (оба — 31) и «Бетис» (30).