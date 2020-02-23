«Фиорентина» в меньшинстве сыграла вничью с «Миланом» в серии А
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Фиорентина» в меньшинстве ушла от поражения в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу с «Миланом».
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Фиорентина» в меньшинстве ушла от поражения в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу с «Миланом».
Игра во Флоренции завершилась со счетом 1:1. На гол Анте Ребича (56-я минута) «Фиорентина» ответила мячом Эрика Пульгара (85-я, с пенальти). На 62-й минуте с поля был удален защитник «фиалок» Далберт.
В первом тайме форвард «Милана» Златан Ибрагимович сумел забить гол, но после использования VAR главный арбитр встречи отменил взятие ворот
Следующий матч «Фиорентина» проведет 29 февраля на выезде с «Удинезе». «Милан» 1 марта примет «Дженоа».
|Джузеппе Якини
|Стефано Пиоли
|Эрик Пульгар
|85′
|Анте Ребич
|56′
|69
|Бартломей Дронговски
|12
|Андреа Конти
|4
|Никола Миленкович
|13
|Алессио Романьоли
|20
|Херман Пеццела
|19
|Тео Эрнандез
85′
|22
|Мартин Касерес
76′
|4
|Исмаэль Беннасер
12′
|29
|Далберт
62′
|79
|Франк Кессье
|78
|Эрик Пульгар
|10
|Хакан Чалханоглу
24′
|88
|Альфред Данкан
|18
|Анте Ребич
|25
|Федерико Кьеза
|21
|Златан Ибрагимович
|28
|Душан Влахович
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
52′
|21
|Поль Лирола
73′
|1
|Асмир Бегович
|3
|Игор
|46
|Маттео Габбиа
74′
|8
|Гаэтано Кастровилли
68′
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|63
|Патрик Кутроне
|7
|Самуэль Кастильехо
80′
|56
|Алексис Салемакерс
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе(Италия)