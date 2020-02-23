«Фиорентина» в меньшинстве сыграла вничью с «Миланом» в серии А

Игра во Флоренции завершилась со счетом 1:1. На гол Анте Ребича (56-я минута) «Фиорентина» ответила мячом Эрика Пульгара (85-я, с пенальти). На 62-й минуте с поля был удален защитник «фиалок» Далберт.