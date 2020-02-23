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14:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фиорентина» в меньшинстве сыграла вничью с «Миланом» в серии А

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Фиорентина» в меньшинстве ушла от поражения в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу с «Миланом».

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Источник: AP 2020

Игра во Флоренции завершилась со счетом 1:1. На гол Анте Ребича (56-я минута) «Фиорентина» ответила мячом Эрика Пульгара (85-я, с пенальти). На 62-й минуте с поля был удален защитник «фиалок» Далберт.

В первом тайме форвард «Милана» Златан Ибрагимович сумел забить гол, но после использования VAR главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за игры рукой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Фиорентина» проведет 29 февраля на выезде с «Удинезе». «Милан» 1 марта примет «Дженоа».

Фиорентина
1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 2522.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Джузеппе ЯкиниСтефано Пиоли
Голы
Эрик Пульгар85′
Анте Ребич56′
Составы команд
69Бартломей Дронговски
12Андреа Конти
4Никола Миленкович
13Алессио Романьоли
20Херман Пеццела
19Тео Эрнандез
85′
22Мартин Касерес
76′
4Исмаэль Беннасер
12′
29Далберт
62′
79Франк Кессье
78Эрик Пульгар
10Хакан Чалханоглу
24′
88Альфред Данкан
18Анте Ребич
25Федерико Кьеза
21Златан Ибрагимович
28Душан Влахович
99Джанлуиджи Доннарумма
52′
21Поль Лирола
73′
1Асмир Бегович
3Игор
46Маттео Габбиа
74′
8Гаэтано Кастровилли
68′
22Матео Пабло Музаккьо
63Патрик Кутроне
7Самуэль Кастильехо
80′
56Алексис Салемакерс
Статистика
1Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
11Фолы15
2Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяДжанпаоло Кальварезе(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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