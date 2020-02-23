«Леванте» дома обыграл «Реал» и «Барселону» в этом сезоне, повторив достижение «Севильи»
«Леванте» обыграл «Реал» (1:0) на своем поле в 25-йм туре Ла Лиги.
«Леванте» обыграл «Реал» (1:0) на своем поле в 25-йм туре Ла Лиги.
Клуб из Валенсии, в ноябре победивший дома «Барселону» (3:1), повторил достижение «Севильи».
Севильцы в сезоне-2015/16 были последней командой, также взявшей верх над «Реалом» и «Барселоной» в домашних играх чемпионата Испании.
Источник — Gracenote Live
|Пако Лопес
|Зинедин Зидан
|Хосе Луис Моралес(Никола Вукчевич)
|79′
|13
|Айтор Фернандес
|13
|Тибо Куртуа
|3
|Тоньо
|2
|Даниэль Карвахаль
|15
|Серхио Постиго
|4
|Серхио Рамос
10′
|18
|Бруно Гонсалес
|5
|Рафаэль Варан
|20
|Хорхе Мирамон
|12
|Марселу
|10
|Энис Барди
|8
|Тони Кроос
|17
|Никола Вукчевич
|14
|Каземиру
71′
|24
|Хосе Кампанья
|9
|Карим Бензема
|9
|Марти Сальвадор Рохер
35′67′
|10
|Лука Модрич
81′
|22
|Гонсало Мелеро
|15
|Федерико Вальверде
|11
|Хосе Луис Моралес
81′
|22
|Франсиско Роман Иско
73′
|36
|Андрес Пабло Мартинес
|17
|Лукас Васкес
|21
|Борха Майораль
88′
|7
|Эден Азар
67′
|7
|Серхио Леон
|25
|Винисиус Жуниор
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)