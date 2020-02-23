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14:31 (мск), источник: Sports.Ru

«Леванте» дома обыграл «Реал» и «Барселону» в этом сезоне, повторив достижение «Севильи»

«Леванте» обыграл «Реал» (1:0) на своем поле в 25-йм туре Ла Лиги.

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Источник: AP 2020

Клуб из Валенсии, в ноябре победивший дома «Барселону» (3:1), повторил достижение «Севильи».

Во время загрузки произошла ошибка.

Севильцы в сезоне-2015/16 были последней командой, также взявшей верх над «Реалом» и «Барселоной» в домашних играх чемпионата Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Источник — Gracenote Live

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Леванте
1:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 2522.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ciudad de Valencia
Главные тренеры
Пако ЛопесЗинедин Зидан
Голы
Хосе Луис Моралес(Никола Вукчевич)79′
Составы команд
13Айтор Фернандес
13Тибо Куртуа
3Тоньо
2Даниэль Карвахаль
15Серхио Постиго
4Серхио Рамос
10′
18Бруно Гонсалес
5Рафаэль Варан
20Хорхе Мирамон
12Марселу
10Энис Барди
8Тони Кроос
17Никола Вукчевич
14Каземиру
71′
24Хосе Кампанья
9Карим Бензема
9Марти Сальвадор Рохер
35′67′
10Лука Модрич
81′
22Гонсало Мелеро
15Федерико Вальверде
11Хосе Луис Моралес
81′
22Франсиско Роман Иско
73′
36Андрес Пабло Мартинес
17Лукас Васкес
21Борха Майораль
88′
7Эден Азар
67′
7Серхио Леон
25Винисиус Жуниор
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)19
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
16Фолы10
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Леванте
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