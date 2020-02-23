«Леванте» дома обыграл «Реал» и «Барселону» в этом сезоне, повторив достижение «Севильи»

Клуб из Валенсии, в ноябре победивший дома «Барселону» (3:1), повторил достижение «Севильи».

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Севильцы в сезоне-2015/16 были последней командой, также взявшей верх над «Реалом» и «Барселоной» в домашних играх чемпионата Испании.