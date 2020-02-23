Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Осасуна
Гранада
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Лацио
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Ним
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Севилья
Футбол. Зарубежный
22.02
Леванте
Реал
10
Футбол. Зарубежный
22.02
Фиорентина
Милан
11
Футбол. Зарубежный
22.02
Лилль
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
22.02
Дижон
Монако
11
Футбол. Зарубежный
22.02
Страсбур
Амьен
00
Футбол. Зарубежный
22.02
Анже
Монпелье
10
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Скучаю по Казахстану». Исламхан — о клубе в ОАЭ, возвращении в «Зенит» и совете молодым футболистам

Капитан национальной сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в интервью YouTube-каналу «Нурсултан Курман» рассказал о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах, выступлении за «Аль-Айн», сообщает KazFootball.kz. Также футболист рассказал о возможном возвращении в «Зенит».

Наверх
Источник: AP 2020

— Сменил команду, было тяжело, но я сам выбрал такое решение. Только привыкаю к новому чемпионату, команде, так как меня не было на сборах «Аль-Айна». Да, с английским мне немного тяжеловато, мне помогает переводчик. Всем молодым футболистам, которые планируют уехать за рубеж, советую учить английский. Он вам пригодится.

— Как тебе игра под руководством нового тренера Педру Эмануэла?

— Я пришел в команду по его приглашению. У каждого тренера своя тактика, свое видение игры. «Аль-Айн» — это та команда, которая много раз становилась чемпионом. Да, контракт подписан всего на пять месяцев, хотел попробовать свои силы в азиатской Лиге Чемпионов. Здесь хорошие, натуральные поля, жаркая погода не мешает.

Да, я скучаю по Казахстану, по домашней еде. Но что поделать, я сам выбрал такой путь. Нужно привыкать ко всему.

— Говорят, по окончании контракта ты вернешься в «Зенит», эту тему затрагивал сам Сергей Семак.

— Пока не знаю. Сейчас я являюсь игроком «Аль-Айна». Я отработаю свой контракт до конца, а дальше посмотрим.

— Тебя в основном выпускают на 60−70 минут, с чем это связано? Не обижаешься ли на тренера?

— На тренера я, конечно, не обижаюсь за это. Я готов играть в любое время. Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться на такое.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что накануне Исламхан провел первый матч за «Аль-Айн» в новом турнире — Кубке президента ОАЭ. В этот клуб он перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Я был готов костьми лечь на ринге - Уайлдер объяснил поражение от Фьюри
Россия — без медали в эстафете после обысков. Золото — у Франции
Овечкин сделал это! Александр Великий забил 700 голов в НХЛ
Фьюри спел после победы над Уайлдером (видео)
Смолов был серой мышью. Гол «Реалу» уже в прошлом
Тухугов отправил в нокаут Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Кто сказал, что Месси не тот? Он забил четыре гола «Эйбару»
Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь