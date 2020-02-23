«Скучаю по Казахстану». Исламхан — о клубе в ОАЭ, возвращении в «Зенит» и совете молодым футболистам
Капитан национальной сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в интервью
Капитан национальной сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в интервью
— Сменил команду, было тяжело, но я сам выбрал такое решение. Только привыкаю к новому чемпионату, команде, так как меня не было на сборах «Аль-Айна». Да, с английским мне немного тяжеловато, мне помогает переводчик. Всем молодым футболистам, которые планируют уехать за рубеж, советую учить английский. Он вам пригодится.
— Как тебе игра под руководством нового тренера Педру Эмануэла?
— Я пришел в команду по его приглашению. У каждого тренера своя тактика, свое видение игры. «Аль-Айн» — это та команда, которая много раз становилась чемпионом. Да, контракт подписан всего на пять месяцев, хотел попробовать свои силы в азиатской Лиге Чемпионов. Здесь хорошие, натуральные поля, жаркая погода не мешает.
Да, я скучаю по Казахстану, по домашней еде. Но что поделать, я сам выбрал такой путь. Нужно привыкать ко всему.
— Говорят, по окончании контракта ты вернешься в «Зенит», эту тему затрагивал сам Сергей Семак.
— Пока не знаю. Сейчас я являюсь игроком «Аль-Айна». Я отработаю свой контракт до конца, а дальше посмотрим.
— Тебя в основном выпускают на 60−70 минут, с чем это связано? Не обижаешься ли на тренера?
— На тренера я, конечно, не обижаюсь за это. Я готов играть в любое время. Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться на такое.
Напомним, что накануне Исламхан провел первый матч за «Аль-Айн» в новом турнире — Кубке президента ОАЭ. В этот клуб он перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона.