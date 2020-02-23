«Скучаю по Казахстану». Исламхан — о клубе в ОАЭ, возвращении в «Зенит» и совете молодым футболистам

Источник: AP 2020

— Сменил команду, было тяжело, но я сам выбрал такое решение. Только привыкаю к новому чемпионату, команде, так как меня не было на сборах «Аль-Айна». Да, с английским мне немного тяжеловато, мне помогает переводчик. Всем молодым футболистам, которые планируют уехать за рубеж, советую учить английский. Он вам пригодится.

— Как тебе игра под руководством нового тренера Педру Эмануэла?

— Я пришел в команду по его приглашению. У каждого тренера своя тактика, свое видение игры. «Аль-Айн» — это та команда, которая много раз становилась чемпионом. Да, контракт подписан всего на пять месяцев, хотел попробовать свои силы в азиатской Лиге Чемпионов. Здесь хорошие, натуральные поля, жаркая погода не мешает.

Да, я скучаю по Казахстану, по домашней еде. Но что поделать, я сам выбрал такой путь. Нужно привыкать ко всему.

— Говорят, по окончании контракта ты вернешься в «Зенит», эту тему затрагивал сам Сергей Семак.

— Пока не знаю. Сейчас я являюсь игроком «Аль-Айна». Я отработаю свой контракт до конца, а дальше посмотрим.

— Тебя в основном выпускают на 60−70 минут, с чем это связано? Не обижаешься ли на тренера?

— На тренера я, конечно, не обижаюсь за это. Я готов играть в любое время. Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться на такое.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dEW8W59ZhtQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.