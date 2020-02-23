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13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три матча чемпионата Италии по футболу перенесены из-за коронавируса

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Три матча чемпионата Италии по футболу, запланированные на воскресенье в северных регионах страны Ломбардии и Венето, перенесены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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Источник: AP 2020

Были отменены матчи серии А «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Верона» — «Кальяри», другие встречи пройдут согласно графику. Ранее в субботу из-за коронавируса был перенесен матч серии B между «Асколи» и «Кремонезе».

Как отмечается, в субботу несколько городов на севере Италии фактически оказались в изоляции из-за смерти двух человек, зараженных коронавирусом, и растущего числа случаев, не имеющих прямой связи с распространением вируса из-за границы.

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«В соответствии с мерами безопасности, принятыми кабмином в целях защиты и максимальной предосторожности, по поручению правительства прошу вас приостановить все спортивные мероприятия любого уровня, запланированные на воскресенье в Ломбардии и Венето», — говорится в письме министра спорта Италии Винченцо Спадафоры президенту Национального олимпийского комитета страны Джованни Малаго.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.

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