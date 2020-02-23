Три матча чемпионата Италии по футболу перенесены из-за коронавируса

Источник: AP 2020

Были отменены матчи серии А «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Верона» — «Кальяри», другие встречи пройдут согласно графику. Ранее в субботу из-за коронавируса был перенесен матч серии B между «Асколи» и «Кремонезе».

Как отмечается, в субботу несколько городов на севере Италии фактически оказались в изоляции из-за смерти двух человек, зараженных коронавирусом, и растущего числа случаев, не имеющих прямой связи с распространением вируса из-за границы.

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«В соответствии с мерами безопасности, принятыми кабмином в целях защиты и максимальной предосторожности, по поручению правительства прошу вас приостановить все спортивные мероприятия любого уровня, запланированные на воскресенье в Ломбардии и Венето», — говорится в письме министра спорта Италии Винченцо Спадафоры президенту Национального олимпийского комитета страны Джованни Малаго.