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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь сборной Казахстана и рекордсмен КПЛ вошел в тренерский штаб «Атырау»

Бывший голкипер сборной Казахстана Сергей Бойченко вошел в штаб «Атырау», сообщает официальный сайт клуба первой лиги.

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42-летний специалист будет работать тренером вратарей. На этой неделе «нефтяники» объявили о назначении на пост главного тренера армянина Арама Восканяна, известного в Казахстане по игре за «Есиль-Богатырь» (ныне «Кызыл-Жар СК»).

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Как футболист Бойченко с 1995 по 2018 год вступал за «Елимай» и «Спартак» из родного Семея, усть-каменогорский «Восток», «Кайрат», «Астану» (бывший «Женис»), «Атырау», «Актобе» и «Ордабасы».

В 2004 году Бойченко провел два матча за сборную Казахстана. Спустя 11 лет, в 2015-м, он получил вызов в национальную команду, но на этот раз за нее не сыграл.

Интересно, что Бойченко до сих пор владеет рекордом по длительности сухой серии в КПЛ — в 2005 и 2006 году он не пропускал на протяжении 921 минуты. После завершения карьеры он работал тренером вратарей «Актобе» и юношеской сборной Казахстана (до 19 лет).

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