Экс-вратарь сборной Казахстана и рекордсмен КПЛ вошел в тренерский штаб «Атырау»
Бывший голкипер сборной Казахстана Сергей Бойченко вошел в штаб «Атырау», сообщает официальный сайт клуба первой лиги.
Бывший голкипер сборной Казахстана Сергей Бойченко вошел в штаб «Атырау», сообщает официальный сайт клуба первой лиги.
42-летний специалист будет работать тренером вратарей. На этой неделе «нефтяники» объявили о назначении на пост главного тренера армянина Арама Восканяна, известного в Казахстане по игре за «Есиль-Богатырь» (ныне «Кызыл-Жар СК»).
Как футболист Бойченко с 1995 по 2018 год вступал за «Елимай» и «Спартак» из родного Семея,
В 2004 году Бойченко провел два матча за сборную Казахстана. Спустя 11 лет, в 2015-м, он получил вызов в национальную команду, но на этот раз за нее не сыграл.
Интересно, что Бойченко до сих пор владеет рекордом по длительности сухой серии в КПЛ — в 2005 и 2006 году он не пропускал на протяжении 921 минуты. После завершения карьеры он работал тренером вратарей «Актобе» и юношеской сборной Казахстана (до 19 лет).