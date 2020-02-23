Экс-вратарь сборной Казахстана и рекордсмен КПЛ вошел в тренерский штаб «Атырау»

42-летний специалист будет работать тренером вратарей. На этой неделе «нефтяники» объявили о назначении на пост главного тренера армянина Арама Восканяна, известного в Казахстане по игре за «Есиль-Богатырь» (ныне «Кызыл-Жар СК»).

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Как футболист Бойченко с 1995 по 2018 год вступал за «Елимай» и «Спартак» из родного Семея, усть-каменогорский «Восток», «Кайрат», «Астану» (бывший «Женис»), «Атырау», «Актобе» и «Ордабасы».

В 2004 году Бойченко провел два матча за сборную Казахстана. Спустя 11 лет, в 2015-м, он получил вызов в национальную команду, но на этот раз за нее не сыграл.