Казахстанский форвард с 43 голами нашел новый клуб
Нападающий Темирлан Амиров и защитник Меиржан Камбил стали игроками «Атырау». Об этом объявила
Нападающий Темирлан Амиров и защитник Меиржан Камбил стали игроками «Атырау». Об этом объявила
22-летний Амиров — воспитанник шымкентского футбола и ранее выступал только за клубы из родного города. С 2016 и 2017 году форвард играл за СДЮШОР № 7 из второй лиги, а два последних сезона провел в «Кыране» из первой лиги. За карьеру Амиров провел 121 матч и забил 43 гола.
Его ровесник Камбил также воспитанник шымкентского футбола, но три года занимался в бразильской академии «Оле Бразил». На взрослом уровне он выступал за столичный «Байтерек» и «Махтаарал», за который в прошлом сезоне первой лиги провел 20 матчей и отметился одним ассистом.
Отметим, что «Атырау» в 2019 году занял предпоследнее, 11-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу. На этой неделе команду возглавил