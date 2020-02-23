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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский форвард с 43 голами нашел новый клуб

Нападающий Темирлан Амиров и защитник Меиржан Камбил стали игроками «Атырау». Об этом объявила пресс-служба «нефтяников».

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22-летний Амиров — воспитанник шымкентского футбола и ранее выступал только за клубы из родного города. С 2016 и 2017 году форвард играл за СДЮШОР № 7 из второй лиги, а два последних сезона провел в «Кыране» из первой лиги. За карьеру Амиров провел 121 матч и забил 43 гола.

Его ровесник Камбил также воспитанник шымкентского футбола, но три года занимался в бразильской академии «Оле Бразил». На взрослом уровне он выступал за столичный «Байтерек» и «Махтаарал», за который в прошлом сезоне первой лиги провел 20 матчей и отметился одним ассистом.

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Отметим, что «Атырау» в 2019 году занял предпоследнее, 11-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу. На этой неделе команду возглавил экс-форвард сборной Армении и «Есиля-Богатыря» Арам Восканян, который сменил 32-летнего казахстанца Куаныша Кабдулова.

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