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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Гранада» разгромила «Осасуну» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Гранады» одержали крупную победу над «Осасуной» в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча в Памплоне завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Дарвин Мачис (4-я и 28-я минуты), еще один гол забил Димитри Фулькье (41).

«Гранада» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, «Осасуна» (31) располагается на 12-й строчке.

Осасуна
0:3
Первый тайм: 0:3
Гранада
Футбол, Испания, Тур 2523.02.2020, 14:00 (МСК UTC+3)El Sadar
Главные тренеры
Ягоба АррасатеДиего Мартинес
Голы
Дарвин Мачис4′
Дарвин Мачис28′
Димитри Фулькье41′
Составы команд
1Серхио Эррера
1Руй Силва
2Начо Видаль
57′
2Димитри Фулькье
5Давид Гарсия
6Херман Санчес
23Аридане Эрнандес
15Карлос Нева
30Первис Эступиньян
16Виктор Диас
6Санхурху Мате Ойер
22Домингуш Дуарте
20Дарко Брашанац
4Максим Гоналон
11Энрик Гальего
9Роберто Сольдадо
14Рубен Гарсия
72′
21Янхель Эррера
55′86′
22Адриан Лопес
8Ян Брайс
21Сото Иньиго Перес
61′
23Дарвин Мачис
78′
8Фран Мерида
78′
14Феде Вико
17Роберт Ибаньес
59′61′
24Карлос Фернандес
69′
16Хосе Арнаис
10Антонио Пуэртас
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)7
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
18Фолы10
4Офсайды8
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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