«Гранада» разгромила «Осасуну» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Гранады» одержали крупную победу над «Осасуной» в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты «Гранады» одержали крупную победу над «Осасуной» в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании.
Встреча в Памплоне завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Дарвин Мачис (4-я и 28-я минуты), еще один гол забил Димитри Фулькье (41).
«Гранада» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, «Осасуна» (31) располагается на 12-й строчке.
|Ягоба Аррасате
|Диего Мартинес
|Дарвин Мачис
|4′
|Дарвин Мачис
|28′
|Димитри Фулькье
|41′
|1
|Серхио Эррера
|1
|Руй Силва
|2
|Начо Видаль
57′
|2
|Димитри Фулькье
|5
|Давид Гарсия
|6
|Херман Санчес
|23
|Аридане Эрнандес
|15
|Карлос Нева
|30
|Первис Эступиньян
|16
|Виктор Диас
|6
|Санхурху Мате Ойер
|22
|Домингуш Дуарте
|20
|Дарко Брашанац
|4
|Максим Гоналон
|11
|Энрик Гальего
|9
|Роберто Сольдадо
|14
|Рубен Гарсия
72′
|21
|Янхель Эррера
55′86′
|22
|Адриан Лопес
|8
|Ян Брайс
|21
|Сото Иньиго Перес
61′
|23
|Дарвин Мачис
78′
|8
|Фран Мерида
78′
|14
|Феде Вико
|17
|Роберт Ибаньес
59′61′
|24
|Карлос Фернандес
69′
|16
|Хосе Арнаис
|10
|Антонио Пуэртас
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|7
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)