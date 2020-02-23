«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Римский «Лацио» одержал выездную победу над «Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Римский «Лацио» одержал выездную победу над «Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 3:2. В составе «Лацио» голы забили Адам Марушич (2-я минута), Чиро Иммобиле (51) и Данило Катальди (71). У проигравших отличились Франческо Кассата (57) и
«Лацио» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице серии А, отставая на один балл от лидирующего туринского «Ювентуса». «Дженоа» (22) располагается на 18-й строчке.
|Давиде Никола
|Симоне Индзаги
|Франческо Кассата
|57′
|Адам Марушич
|2′
|Доменико Кришито
|90′
|Чиро Иммобиле
|51′
|Данило Катальди
|71′
|1
|Маттиа Перин
|1
|Томас Стракоша
75′
|4
|Доменико Кришито
|4
|Патрисио Габаррон
|14
|Давиде Бираски
|26
|Штефан Раду
|55
|Андреа Мазиелло
28′
|93
|Денис Вавро
|92
|Адама Сумаоро
69′
|10
|Ромеро Луис Альберто
|20
|Лассе Шене
|21
|Сергей Милинкович-Савич
|29
|Франческо Кассата
|77
|Адам Марушич
|85
|Валон Бехрами
|17
|Чиро Иммобиле
|32
|Петер Анкерсен
58′
|6
|Пеззини Лейва Лукас
20′54′
|10
|Сильва Яго Фальке
|32
|Данило Катальди
|9
|Антонио Санабрия
74′
|20
|Фелипе Кайседо
54′
|23
|Маттиа Дестро
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|30
|Андреа Фавилли
58′
|22
|Хони
62′
|19
|Горан Пандев
|29
|Мануэль Лаццари
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)