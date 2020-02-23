«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 3:2. В составе «Лацио» голы забили Адам Марушич (2-я минута), Чиро Иммобиле (51) и Данило Катальди (71). У проигравших отличились Франческо Кассата (57) и экс-защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито (89, с пенальти).