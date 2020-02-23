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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Римский «Лацио» одержал выездную победу над «Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 3:2. В составе «Лацио» голы забили Адам Марушич (2-я минута), Чиро Иммобиле (51) и Данило Катальди (71). У проигравших отличились Франческо Кассата (57) и экс-защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито (89, с пенальти).

«Лацио» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице серии А, отставая на один балл от лидирующего туринского «Ювентуса». «Дженоа» (22) располагается на 18-й строчке.

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Дженоа
2:3
Первый тайм: 0:1
Лацио
Футбол, Италия, Тур 2523.02.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Давиде НиколаСимоне Индзаги
Голы
Франческо Кассата57′
Адам Марушич2′
Доменико Кришито90′
Чиро Иммобиле51′
Данило Катальди71′
Составы команд
1Маттиа Перин
1Томас Стракоша
75′
4Доменико Кришито
4Патрисио Габаррон
14Давиде Бираски
26Штефан Раду
55Андреа Мазиелло
28′
93Денис Вавро
92Адама Сумаоро
69′
10Ромеро Луис Альберто
20Лассе Шене
21Сергей Милинкович-Савич
29Франческо Кассата
77Адам Марушич
85Валон Бехрами
17Чиро Иммобиле
32Петер Анкерсен
58′
6Пеззини Лейва Лукас
20′54′
10Сильва Яго Фальке
32Данило Катальди
9Антонио Санабрия
74′
20Фелипе Кайседо
54′
23Маттиа Дестро
11Карлос Хоакин Корреа
30Андреа Фавилли
58′
22Хони
62′
19Горан Пандев
29Мануэль Лаццари
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)10
8Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
12Фолы12
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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