«Многие против переносов игр». Экс-игрок «Милана» — о коронавирусе в Италии
Федерация спортивных медиков Италии просит спортсменов чаще мыть руки.
Федерация спортивных медиков Италии просит спортсменов чаще мыть руки.
Вирус, унесший жизни больше двух тысяч человек, атакует Италию.
В эти выходные было перенесено больше 40 игр любительских команд, а также три воскресных матча Серии А, среди которых — игра «Интер» — «Сампдория». Под угрозой и ответный матч 1/16 Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец», который, возможно, пройдет без зрителей.
11 населенных пунктов в Ломбардии и Венето власти Италии и вовсе изолировали.
Живущий под Миланом
«Все относительно спокойно. Маски в аэропортах давно появились. Конечно,
По словам Кутузова, все спортивные организации, включая судей и директоров, получили рекомендации от федерации спортивных медиков Италии.
В них 12 пунктов, среди которых:
— использовать на тренировках персональные бутылки с водой и не обмениваться ими,
— избегать употребления пищи в раздевалках,
— хранить свои вещи в персональной сумке и не оставлять ее открытой в раздевалке,
— немедленно выбрасывать бумажные салфетки и другие использованные вещи (такие как бинты) в соответствующие контейнеры,
— как можно чаще мыть руки и дезинфицировать их для предотвращения инфекции. Каждую рекомендуется мыть хотя бы 20 секунд и насухо вытирать. Если нет мыла, можно использовать дезинфицирующее средство с 60%-й концентрацией спирта.
— не прикасаться к лицу немытыми руками,
— при кашле закрывать рот одноразовой салфеткой, но не руками,
— как можно чаще проветривать помещения и дезинфицировать салфетки, полотенца, мебель и все поверхности чистящими средствами с содержанием этанола на уровне 75%.
— к людям, у которых обнаружены симптомы инфекции или температура, вызывать врача из федерации или министерства здравоохранения,
— пройти вакцинацию против вируса,
— узнать у атлетов и персонала, контактировали ли они в последнее время они с людьми, вернувшимися из Китая или других стран, находящихся в зоне риска.
Ярослав Кулемин