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16:55 (мск), источник: Sport24

«Многие против переносов игр». Экс-игрок «Милана» — о коронавирусе в Италии

Федерация спортивных медиков Италии просит спортсменов чаще мыть руки.

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Источник: AP 2020

Вирус, унесший жизни больше двух тысяч человек, атакует Италию.

В эти выходные было перенесено больше 40 игр любительских команд, а также три воскресных матча Серии А, среди которых — игра «Интер» — «Сампдория». Под угрозой и ответный матч 1/16 Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец», который, возможно, пройдет без зрителей.

11 населенных пунктов в Ломбардии и Венето власти Италии и вовсе изолировали.

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Живущий под Миланом экс-футболист Виталий Кутузов (в начале нулевых рубился за красно-черных вместе с Шевченко) рассказал Sport24 о ситуации в регионе:

«Все относительно спокойно. Маски в аэропортах давно появились. Конечно, какие-то игры убрали, сделали меньше движения. Чтобы народ меньше контактировал, и ситуация нормализовалась. Единственное, у меня тут прилетел молодой футболист с родителями (Кутузов занимается индивидуальным развитием игроков. — Sport24), и я ему организовал билеты на футбол — “Интер” — “Сампдория”. У них три дня, чтобы провести определенные процедуры, и как бонус я им сделал футбол. Но они, к сожалению, на него не попадут. Это проблема. Многие против переносов игр: билеты уже куплены, трансферы организованы. К тому же сам футбол на открытом воздухе».

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По словам Кутузова, все спортивные организации, включая судей и директоров, получили рекомендации от федерации спортивных медиков Италии.

В них 12 пунктов, среди которых:

— использовать на тренировках персональные бутылки с водой и не обмениваться ими,
— избегать употребления пищи в раздевалках,
— хранить свои вещи в персональной сумке и не оставлять ее открытой в раздевалке,
— немедленно выбрасывать бумажные салфетки и другие использованные вещи (такие как бинты) в соответствующие контейнеры,
— как можно чаще мыть руки и дезинфицировать их для предотвращения инфекции. Каждую рекомендуется мыть хотя бы 20 секунд и насухо вытирать. Если нет мыла, можно использовать дезинфицирующее средство с 60%-й концентрацией спирта.
— не прикасаться к лицу немытыми руками,
— при кашле закрывать рот одноразовой салфеткой, но не руками,
— как можно чаще проветривать помещения и дезинфицировать салфетки, полотенца, мебель и все поверхности чистящими средствами с содержанием этанола на уровне 75%.
— к людям, у которых обнаружены симптомы инфекции или температура, вызывать врача из федерации или министерства здравоохранения,
— пройти вакцинацию против вируса,
— узнать у атлетов и персонала, контактировали ли они в последнее время они с людьми, вернувшимися из Китая или других стран, находящихся в зоне риска.

  • Коронавирус в Италии диагностировали у 79 человек, два человека умерли.
  • В мире зафиксировано более 76 тысяч случаев заболевания. От коронавируса умерли 2360 человек.

Ярослав Кулемин

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