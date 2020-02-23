«Астана» сыграла вничью с клубом российской премьер-лиги перед матчем за Суперкубок Казахстана

Встреча казахстанского и российского клубов прошла сегодня, 23 февраля, в Турции и завершилась со счетом 1:1. На седьмой минуте исландец Рунар Мар Сигурьонссон с передачи кипрского новичка Пиероса Сотириу вывел «Астану» вперед, но соперник ответил голом на 28-й.

При этом матч проходил в закрытом режиме — клубы решили обойтись без прямой трансляции и не называть стартовые составы. Это связано с тем, что уже на следующей неделе они проведут официальные игры: «Астана» 29 февраля встретится с «Кайсаром» в Суперкубке Казахстана, а «Арсенал» 1 марта в рамках российской премьер-лиги отправится в гости к «Сочи».