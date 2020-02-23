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19:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Жуков помог польскому клубу одержать третью подряд победу

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков отыграл все 90 минут и помог краковской «Висле» одержать домашнюю победу над «Короной» из Кельце, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: newonce.sport

Встреча 23-го тура чемпионата Польши прошла сегодня, 23 февраля, и завершилась со счетом 2:0. У хозяев на пятой минуте забил 17-летний форвард Александр Букса, а на 63-й — экс-хавбек дортмундской «Боруссии» Якуб Блащиковски.

Для «Висла» эта победа стала третьей подряд — команда Жукова поднялась на одну строчку и с 26 очками идет на 13-м месте из 16 клубов. На 15-й строчке располагается «Корона», у которой 23 балла.

В активе Жукова теперь три матча в чемпионате Польши, причем пока он выходит только в старте и не заменяется. Его команда до встречи с «Короной» победила «Заглембе» (1:0) и разгромила «Ягеллонию» (3:0). В следующем матче краковский клуб 29 февраля в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет «Плоцк», который с 32 очками идет восьмым.

О переходе Жукова «Висла» объявила в конце ноября. После дебютной игры в чемпионате Польши 25-летний казахстанец попал в сборную тура.

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