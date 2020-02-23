«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» и вышел на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ

Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» открыл счёт в концовке первого тайма. На 42-й минуте Бруну Фернандеш ворвался с мячом в штрафную, обыграл голкипера Бена Фостера и заставил его сфолить. В итоге арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки точно исполнил сам португалец. Этот гол стал дебютным для Фернандеша в АПЛ.

На 53-й минуте после углового форвард «шершней» Трой Дини сумел поразить ворота хозяев, но гол был отменён после просмотра видеоповтора. В начальной стадии результативной атаки один из футболистов «Уотфорда» сыграл рукой.

На 58-й минуте форвард Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев. Француз получил мяч в чужой штрафной, не смог забить с первой попытки, но затем собрал на себе нескольких соперников, включая Фостера, и перебросил мяч через голкипера. А точку в матче на 75-й минуте поставил Мэйсон Гринвуд.