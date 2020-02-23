«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» и вышел на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ
В Манчестере завершился матч 27-го тура английской
В Манчестере завершился матч 27-го тура английской
«Манчестер Юнайтед» открыл счёт в концовке первого тайма. На 42-й минуте Бруну Фернандеш ворвался с мячом в штрафную, обыграл голкипера Бена Фостера и заставил его сфолить. В итоге арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки точно исполнил сам португалец. Этот гол стал дебютным для Фернандеша в АПЛ.
На 53-й минуте после углового форвард «шершней» Трой Дини сумел поразить ворота хозяев, но гол был отменён после просмотра видеоповтора. В начальной стадии результативной атаки один из футболистов «Уотфорда» сыграл рукой.
На 58-й минуте форвард Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев. Француз получил мяч в чужой штрафной, не смог забить с первой попытки, но затем собрал на себе нескольких соперников, включая Фостера, и перебросил мяч через голкипера. А точку в матче на 75-й минуте поставил Мэйсон Гринвуд.
«Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Уотфорд с 24 очками располагается на 19-м месте.
|Уле Гуннар Сульшер
|Найджел Пирсон
|Бруну Фернандеш
|42′
|Антони Марсьяль
|58′
|Мэйсон Гринвуд(Бруну Фернандеш)
|75′
|1
|Давид де Хеа
|26
|Бен Фостер
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Крейг Доусон
|5
|Харри Магуайр
|11
|Адам Масина
|23
|Люк Шоу
|15
|Крейг Каткарт
67′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|27
|Кристиан Кабаселе
|18
|Бруну Фернандеш
|19
|Уилл Хьюз
|31
|Неманья Матич
|29
|Этьенн Капуэ
|21
|Дэниэл Джеймс
|7
|Жерар Деулофеу
|17
|Фред
79′
|16
|Абдулай Дукуре
80′
|39
|Скотт Мактоминэй
|8
|Том Клеверли
|9
|Антони Марсьяль
80′
|37
|Роберто Перейра
69′
|25
|Одион Игало
|23
|Исмаила Сарр
|26
|Мэйсон Гринвуд
80′
|9
|Трой Дини
76′
|44
|Тахит Чонг
|10
|Дэнни Уэлбек
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)