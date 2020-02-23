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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» и вышел на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ

В Манчестере завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» принимал «Уотфорд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» открыл счёт в концовке первого тайма. На 42-й минуте Бруну Фернандеш ворвался с мячом в штрафную, обыграл голкипера Бена Фостера и заставил его сфолить. В итоге арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки точно исполнил сам португалец. Этот гол стал дебютным для Фернандеша в АПЛ.

На 53-й минуте после углового форвард «шершней» Трой Дини сумел поразить ворота хозяев, но гол был отменён после просмотра видеоповтора. В начальной стадии результативной атаки один из футболистов «Уотфорда» сыграл рукой.

На 58-й минуте форвард Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев. Француз получил мяч в чужой штрафной, не смог забить с первой попытки, но затем собрал на себе нескольких соперников, включая Фостера, и перебросил мяч через голкипера. А точку в матче на 75-й минуте поставил Мэйсон Гринвуд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Уотфорд с 24 очками располагается на 19-м месте.

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Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 1:0
Уотфорд
Футбол, Англия, Тур 2723.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерНайджел Пирсон
Голы
Бруну Фернандеш42′
Антони Марсьяль58′
Мэйсон Гринвуд(Бруну Фернандеш)75′
Составы команд
1Давид де Хеа
26Бен Фостер
2Виктор Линделеф
4Крейг Доусон
5Харри Магуайр
11Адам Масина
23Люк Шоу
15Крейг Каткарт
67′
29Аарон Ван-Биссака
27Кристиан Кабаселе
18Бруну Фернандеш
19Уилл Хьюз
31Неманья Матич
29Этьенн Капуэ
21Дэниэл Джеймс
7Жерар Деулофеу
17Фред
79′
16Абдулай Дукуре
80′
39Скотт Мактоминэй
8Том Клеверли
9Антони Марсьяль
80′
37Роберто Перейра
69′
25Одион Игало
23Исмаила Сарр
26Мэйсон Гринвуд
80′
9Трой Дини
76′
44Тахит Чонг
10Дэнни Уэлбек
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)7
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
6Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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