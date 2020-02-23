Казахстанец Меркель помог своему клубу победить «Аякс»

Игра 24-го тура чемпионата Нидерландов завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол Сирилла Дессерса на 77-й минуте.

В этом матче Меркель вышел в старте и отыграл без замены. В текущем сезоне на его счету — 23 встречи, в которых он забил четыре гола, отдал четыре ассиста и получил пять желтых карточек.

С 53 очками «Аякс» лидирует в таблице, опережая АЗ на три балла. Девятое место с 32 очками занимает «Хераклес». В следующем туре команда Меркеля 29 февраля в 23:00 по времени Нур-Султана встретится в гостях с «Ден Хаагом», который с 18 баллами идет на предпоследней, 17-й, строчке.