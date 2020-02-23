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22:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Меркель помог своему клубу победить «Аякс»

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель помог «Хераклесу» одержать победу над «Аяксом» в домашнем матче, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра 24-го тура чемпионата Нидерландов завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол Сирилла Дессерса на 77-й минуте.

В этом матче Меркель вышел в старте и отыграл без замены. В текущем сезоне на его счету — 23 встречи, в которых он забил четыре гола, отдал четыре ассиста и получил пять желтых карточек.

С 53 очками «Аякс» лидирует в таблице, опережая АЗ на три балла. Девятое место с 32 очками занимает «Хераклес». В следующем туре команда Меркеля 29 февраля в 23:00 по времени Нур-Султана встретится в гостях с «Ден Хаагом», который с 18 баллами идет на предпоследней, 17-й, строчке.

Отметим, что 28-летний Меркель на данный момент провел три матча за сборную Казахстана. Он дебютировал в 2015 году во встрече с Исландией (0:0), а в 2019 году сыграл против Шотландии (3:0) и России (0:4).

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Казахстанец Меркель помог своему клубу победить "Аякс"
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