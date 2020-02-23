Казахстанец Меркель помог своему клубу победить «Аякс»
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель помог «Хераклесу» одержать победу над «Аяксом» в домашнем матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель помог «Хераклесу» одержать победу над «Аяксом» в домашнем матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра 24-го тура чемпионата Нидерландов завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол Сирилла Дессерса на 77-й минуте.
В этом матче Меркель вышел в старте и отыграл без замены. В текущем сезоне на его счету — 23 встречи, в которых он забил четыре гола, отдал четыре ассиста и получил пять желтых карточек.
С 53 очками «Аякс» лидирует в таблице, опережая АЗ на три балла. Девятое место с 32 очками занимает «Хераклес». В следующем туре команда Меркеля 29 февраля в 23:00 по времени
Отметим, что 28-летний Меркель на данный момент провел три матча за сборную Казахстана. Он дебютировал в 2015 году во встрече с Исландией (0:0), а в 2019 году сыграл против Шотландии (3:0) и России (0:4).