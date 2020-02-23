«Арсенал» одержал волевую победу над «Эвертоном» в матче АПЛ
«Арсенал» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 27-го тура Английской
«Арсенал» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 27-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 23 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонской команды. На голы Доминика
В следующем туре «Эвертон» 1 марта на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Сити».
|Микель Артета
|Карло Анчелотти
|Эдвард Нкетиа(Букайо Сака)
|27′
|Доминик Калверт-Льюин
|1′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Давид Луиз)
|33′
|Ришарлисон(Йерри Мина)
|45+4′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Николя Пепе)
|46′
|1
|Бернд Лено
|1
|Джордан Пикфорд
|2
|Эктор Бельерин
|2
|Мэйсон Холгейт
|20
|Шкодран Мустафи
|3
|Лейтон Бэйнс
|23
|Давид Луиз
|13
|Йерри Мина
|34
|Гранит Джака
|19
|Джибриль Сидибе
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|10
|Гильфи Сигурдссон
73′
|19
|Николя Пепе
|7
|Ришарлисон
45+2′
|30
|Эдвард Нкетиа
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|31
|Сеад Колашинац
18′
|8
|Фабиан Делф
82′
|77
|Букайо Сака
|27
|Мойзе Кин
|8
|Дани Себальос
76′
|18
|Морган Шнейдерлен
31′59′
|11
|Лукас Торрейра
|21
|Андре Гомеш
90+4′
|10
|Месут Езил
82′
|17
|Алекс Ивоби
60′
|29
|Маттео Гендузи
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)