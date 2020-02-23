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23 февраля, источник: Lenta.Ru

«Арсенал» одержал волевую победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 23 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонской команды. На голы Доминика Калверта-Льюина и Ришарлисона «канониры» ответили точными ударами Эдварда Нкетиа и дублем Пьера-Эмерика Обамеянга.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 37 очков и выйти на девятое место в чемпионате. В активе «Эвертона» на одно очко меньше, команда располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Эвертон» 1 марта на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Сити».

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Арсенал
3:2
Первый тайм: 2:2
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 2723.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаКарло Анчелотти
Голы
Эдвард Нкетиа(Букайо Сака)27′
Доминик Калверт-Льюин1′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Давид Луиз)33′
Ришарлисон(Йерри Мина)45+4′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Николя Пепе)46′
Составы команд
1Бернд Лено
1Джордан Пикфорд
2Эктор Бельерин
2Мэйсон Холгейт
20Шкодран Мустафи
3Лейтон Бэйнс
23Давид Луиз
13Йерри Мина
34Гранит Джака
19Джибриль Сидибе
14Пьер-Эмерик Обамеянг
10Гильфи Сигурдссон
73′
19Николя Пепе
7Ришарлисон
45+2′
30Эдвард Нкетиа
9Доминик Калверт-Льюин
31Сеад Колашинац
18′
8Фабиан Делф
82′
77Букайо Сака
27Мойзе Кин
8Дани Себальос
76′
18Морган Шнейдерлен
31′59′
11Лукас Торрейра
21Андре Гомеш
90+4′
10Месут Езил
82′
17Алекс Ивоби
60′
29Маттео Гендузи
20Анисиу Калдейра Бернард
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
12Фолы12
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
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