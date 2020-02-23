«Арсенал» одержал волевую победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 23 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонской команды. На голы Доминика Калверта-Льюина и Ришарлисона «канониры» ответили точными ударами Эдварда Нкетиа и дублем Пьера-Эмерика Обамеянга.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 37 очков и выйти на девятое место в чемпионате. В активе «Эвертона» на одно очко меньше, команда располагается на 11-й строчке.