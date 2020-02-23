«Галатасарай» победил «Фенербахче» в чемпионате Турции по футболу
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Галатасарай» в стамбульском дерби обыграл «Фенербахче» в матче чемпионата Турции по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Галатасарай» в стамбульском дерби обыграл «Фенербахче» в матче чемпионата Турции по футболу.
Встреча, прошедшая в Стамбуле на поле «Фенербахче», завершилась со счетом 3:1 в пользу «Галатасарая». Голы у победителей забили Райан Донк (40-я минута), Фалькао (79, с пенальти) и Генри Оньекуру (90+7). В составе проигравших отличился Макс Крузе (21).
«Галатасарай» с 45 очками занимает второе место в чемпионате Турции, «Фенербахче» с 38 баллами идет шестым.