«Галатасарай» победил «Фенербахче» в чемпионате Турции по футболу

Встреча, прошедшая в Стамбуле на поле «Фенербахче», завершилась со счетом 3:1 в пользу «Галатасарая». Голы у победителей забили Райан Донк (40-я минута), Фалькао (79, с пенальти) и Генри Оньекуру (90+7). В составе проигравших отличился Макс Крузе (21).