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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Галатасарай» победил «Фенербахче» в чемпионате Турции по футболу

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Галатасарай» в стамбульском дерби обыграл «Фенербахче» в матче чемпионата Турции по футболу.

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Встреча, прошедшая в Стамбуле на поле «Фенербахче», завершилась со счетом 3:1 в пользу «Галатасарая». Голы у победителей забили Райан Донк (40-я минута), Фалькао (79, с пенальти) и Генри Оньекуру (90+7). В составе проигравших отличился Макс Крузе (21).

Команды заканчивали матч вдесятером после удалений Дениза Туруча («Фенербахче», 85) и Юнеса Бельянда («Галатасарай», 86).

«Галатасарай» с 45 очками занимает второе место в чемпионате Турции, «Фенербахче» с 38 баллами идет шестым.

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