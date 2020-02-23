«Рома» разгромила «Лечче» и прервала безвыигрышную серию в серии А
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Рома» одержала крупную победу над «Лечче» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Рома» одержала крупную победу над «Лечче» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0. Голы забили Дженгиз Ундер (13-я минута), Генрих Мхитарян (37), Эдин Джеко (69) и Александр Коларов (80).
«Рома», в активе которой 42 очка, прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лечче» (25) располагается на 16-й строчке.
|Паулу Фонсека
|Фабио Ливерани
|Дженгиз Юндер(Генрих Мхитарян)
|13′
|Генрих Мхитарян(Эдин Джеко)
|37′
|Эдин Джеко
|69′
|Александр Коларов(Карлес Перес)
|80′
|13
|Пау Лопес
|22
|Мауро Вигорито
|6
|Крис Смоллинг
|5
|Фабио Лучони
|11
|Александр Коларов
|13
|Лука Россеттини
|23
|Джанлука Манчини
49′
|27
|Марко Кальдерони
|33
|Бруну Перес
|8
|Марко Манкосу
|4
|Бриан Кристанте
|14
|Алессандро Дейола
|21
|Жордан Верету
|72
|Антонин Барак
|77
|Генрих Мхитарян
|9
|Джанлука Лападула
|7
|Лоренцо Пеллегрини
45′
|7
|Джулио Донати
83′
|99
|Джастин Клайверт
|16
|Бьяджо Меккарьелло
|9
|Эдин Джеко
82′
|4
|Якопо Петриччоне
45′
|19
|Никола Калинич
|11
|Евгений Шахов
|17
|Дженгиз Юндер
61′
|37
|Жан Маер
66′
|31
|Карлес Перес
|77
|Панайотис Тахцидис
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|26
|Удары (всего)
|14
|11
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли(Италия)