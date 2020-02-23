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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Рома» разгромила «Лечче» и прервала безвыигрышную серию в серии А

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Рома» одержала крупную победу над «Лечче» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0. Голы забили Дженгиз Ундер (13-я минута), Генрих Мхитарян (37), Эдин Джеко (69) и Александр Коларов (80).

«Рома», в активе которой 42 очка, прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лечче» (25) располагается на 16-й строчке.

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Рома
4:0
Первый тайм: 2:0
Лечче
Футбол, Италия, Тур 2523.02.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Паулу ФонсекаФабио Ливерани
Голы
Дженгиз Юндер(Генрих Мхитарян)13′
Генрих Мхитарян(Эдин Джеко)37′
Эдин Джеко69′
Александр Коларов(Карлес Перес)80′
Составы команд
13Пау Лопес
22Мауро Вигорито
6Крис Смоллинг
5Фабио Лучони
11Александр Коларов
13Лука Россеттини
23Джанлука Манчини
49′
27Марко Кальдерони
33Бруну Перес
8Марко Манкосу
4Бриан Кристанте
14Алессандро Дейола
21Жордан Верету
72Антонин Барак
77Генрих Мхитарян
9Джанлука Лападула
7Лоренцо Пеллегрини
45′
7Джулио Донати
83′
99Джастин Клайверт
16Бьяджо Меккарьелло
9Эдин Джеко
82′
4Якопо Петриччоне
45′
19Никола Калинич
11Евгений Шахов
17Дженгиз Юндер
61′
37Жан Маер
66′
31Карлес Перес
77Панайотис Тахцидис
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
26Удары (всего)14
11Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
9Фолы6
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяПьеро Джакомелли(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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