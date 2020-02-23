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23 февраля, источник: Sport24

Летящие кресла, мат и много-много огня. Корреспондент Sport24 побывал на стамбульском дерби — это ад

Колос — из огненного Стамбула.

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Источник: Sport24

В воскресенье в Стамбуле — точнее, в его европейской части — ничто не намекало на то, что в городе скоро пройдет большой матч. Если что и напоминало о футболе, так это формы «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и «Реала», которые уличные торговцы пытались впаривать прохожим. Попутно заверяя, что они — формы — чуть ли не сняты ими лично с Салаха, Мбаппе и Рамоса.

В остальном — город жил обычной жизнью. Толпы туристов у Голубой Мечети, на набережной пахнет печеными каштанами. Дерби? Нет, не слышали.

Зато за три часа до стартового свистка у терминала Эминеню, откуда ходят паромы в Кадыкей — азиатскую часть Стамбула, где находится стадион «Фенербахче». Огромный лайнер мигом становится желто-синим. И наполняется песнями (порой не самого цензурного содержания), которые не прекращаются до прибытия.

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В Азии вечеринка продолжается. Улица, ведущая на стадион, вмиг становится пешеходной.

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Песни, пляски, пиро-шоу. Вот это вот все сопровождает вас два километра от терминала до входа на арену.

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И первое, что бросается в глаза — практически полное отсутствие полицейских. Нет, конечно, среди толпы порой проскакивали люди в форме. Но задерживать никто никого не собирался.

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Вот вы, например, можете представить, чтобы в Москве или Петербурге эти парни дошли до стадиона, минуя полицейский участок?

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Самое забавное, что за час, который мне понадобился, чтобы пробраться от паромного терминала до пресс-центра «Шюкрю Сараджоглу», у меня ни разу не возникло чувства приближающейся опасности. Несмотря на то, что кругом все было огне. В прямом смысле этого слова.

И здесь почему-то вспомнился мирный проход фанатов «Зенита» в Екатеринбурге. По пешеходной части, без пиротехники. Который завершился задержаниями болельщиков из Санкт-Петербурга.

За оскорбительные кричалки в адрес «Галатасарая» тоже никого не расстреливали на месте. И самое главное — никаких драк и жертв. Хотя пиво и прочий алкоголь продавался на каждом углу.

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Хотя небольшие инциденты все-таки были. Но сначала — об их причинах. «Галатасарай» не выигрывал на стадионе «Фенербахче» на протяжение 20 лет, потому фанаты гостей приготовили красочный перфоманс — «Раунд 21».

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Описывать игру смысла нет. Как обычно бывает в стамбульских дерби — много страсти, мало футбола. «Фенер» довольно быстро повел в счете, но потом пропустил три.

Настроение трибунам начали задавать сами футболисты. За второй тайм они устроили три массовые потасовки. Одна из них — с участием тренеров. Как итог — команды доигрывали 10 на 10. А «Фенербахче» еще и без главного тренера.

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А сразу после финального свистка гости побежали праздновать историческую победу к гостевой трибуне. И наткнулись на кресла, летящие с домашней трибуны.

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Впрочем, обошлось без жертв. Многочисленные стулья и бутылки с водой до футболистов так и не добрались. Но страсти переместились за периметр стадиона, где фанаты «Фенербахче» собрались у вип-входа, чтобы высказать главному тренеру команды Эрсуну Яналу все, что о нем думают. И здесь полиции впервые за вечер пришлось потрудиться, потому что бутылки летели даже в сторону стоящих рядом журналистов. Мы-то при чем?

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Фанаты «Галатасарая» в это время продолжали праздновать победу на трибунах. Заслужили.

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