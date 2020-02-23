Летящие кресла, мат и много-много огня. Корреспондент Sport24 побывал на стамбульском дерби — это ад
Колос — из огненного Стамбула.
Колос — из огненного Стамбула.
В воскресенье в Стамбуле — точнее, в его европейской части — ничто не намекало на то, что в городе скоро пройдет большой матч. Если что и напоминало о футболе, так это формы «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и «Реала», которые уличные торговцы пытались впаривать прохожим. Попутно заверяя, что они — формы — чуть ли не сняты ими лично с Салаха, Мбаппе и Рамоса.
В остальном — город жил обычной жизнью. Толпы туристов у Голубой Мечети, на набережной пахнет печеными каштанами. Дерби? Нет, не слышали.
Зато за три часа до стартового свистка у терминала Эминеню, откуда ходят паромы в Кадыкей — азиатскую часть Стамбула, где находится стадион «Фенербахче». Огромный лайнер мигом становится
В Азии вечеринка продолжается. Улица, ведущая на стадион, вмиг становится пешеходной.
Песни, пляски,
И первое, что бросается в глаза — практически полное отсутствие полицейских. Нет, конечно, среди толпы порой проскакивали люди в форме. Но задерживать никто никого не собирался.
Вот вы, например, можете представить, чтобы в Москве или Петербурге эти парни дошли до стадиона, минуя полицейский участок?
Самое забавное, что за час, который мне понадобился, чтобы пробраться от паромного терминала до
И здесь
За оскорбительные кричалки в адрес «Галатасарая» тоже никого не расстреливали на месте. И самое главное — никаких драк и жертв. Хотя пиво и прочий алкоголь продавался на каждом углу.
Хотя небольшие инциденты
Описывать игру смысла нет. Как обычно бывает в стамбульских дерби — много страсти, мало футбола. «Фенер» довольно быстро повел в счете, но потом пропустил три.
Настроение трибунам начали задавать сами футболисты. За второй тайм они устроили три массовые потасовки. Одна из них — с участием тренеров. Как итог — команды доигрывали 10 на 10. А «Фенербахче» еще и без главного тренера.
А сразу после финального свистка гости побежали праздновать историческую победу к гостевой трибуне. И наткнулись на кресла, летящие с домашней трибуны.
Впрочем, обошлось без жертв. Многочисленные стулья и бутылки с водой до футболистов так и не добрались. Но страсти переместились за периметр стадиона, где фанаты «Фенербахче» собрались у
Фанаты «Галатасарая» в это время продолжали праздновать победу на трибунах. Заслужили.