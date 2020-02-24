Лайфхак от фанатов «Црвены Звезды»: поставили около трибуны соперников динамики с музыкой из мультиков
Получилось смешно.
Получилось смешно.
Сербских фанатов считают жестокими и агрессивными, но они умеют и пошутить.
Перед матчем с «Войводиной» ультрас «Црвены Звезды» поставили около трибуны соперников громкоговорители — до поры до времени они стояли без дела.
Но в нужный момент они включились — и перебили ультрас «Войводины» с помощью музыки из мультфильма Looney Tunes. Той самой, которая That’s all, folks (Вот и все, ребята).
Эффектно победили не только фанаты «Црвены звезды», но и команда. «ЦЗ» победила 2:0 благодаря голам