Лайфхак от фанатов «Црвены Звезды»: поставили около трибуны соперников динамики с музыкой из мультиков

Сербских фанатов считают жестокими и агрессивными, но они умеют и пошутить.

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Перед матчем с «Войводиной» ультрас «Црвены Звезды» поставили около трибуны соперников громкоговорители — до поры до времени они стояли без дела.

Но в нужный момент они включились — и перебили ультрас «Войводины» с помощью музыки из мультфильма Looney Tunes. Той самой, которая That’s all, folks (Вот и все, ребята).