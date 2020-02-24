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11:19 (мск), источник: Sports.Ru

Лайфхак от фанатов «Црвены Звезды»: поставили около трибуны соперников динамики с музыкой из мультиков

Получилось смешно.

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Сербских фанатов считают жестокими и агрессивными, но они умеют и пошутить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем с «Войводиной» ультрас «Црвены Звезды» поставили около трибуны соперников громкоговорители — до поры до времени они стояли без дела.

Но в нужный момент они включились — и перебили ультрас «Войводины» с помощью музыки из мультфильма Looney Tunes. Той самой, которая That’s all, folks (Вот и все, ребята).

Во время загрузки произошла ошибка.

Эффектно победили не только фанаты «Црвены звезды», но и команда. «ЦЗ» победила 2:0 благодаря голам Бен-Набуана и Гобелича. «Звезда» уверенно идет на первом месте в чемпионате Сербии — отрыв от второго места (там теперь «Партизан») составляет 13 очков.

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