Форвард «Астаны» перешел в новый клуб и сделал дубль в дебютном матче
Нападающий «Астаны» и молодежной сборной Казахстана (U-21) Рамазан Каримов на правах аренды отправился в актауский «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
Нападающий «Астаны» и молодежной сборной Казахстана (U-21) Рамазан Каримов на правах аренды отправился в актауский «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
В дебютном же матче за новый клуб 20-летний Каримов оформил дубль в товарищеской игре против туркменского «Шагадама» (2:0).
В минувшем сезоне Каримов выступал в основном за молодежный состав «Астаны».
Также он был в числе игроков, которые отправились с основой столичной команды на
«Каспий» в прошлом сезоне стал серебряным призером первой лиги Казахстана и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион.