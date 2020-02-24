Форвард «Астаны» перешел в новый клуб и сделал дубль в дебютном матче

В дебютном же матче за новый клуб 20-летний Каримов оформил дубль в товарищеской игре против туркменского «Шагадама» (2:0).

В минувшем сезоне Каримов выступал в основном за молодежный состав «Астаны».

Также он был в числе игроков, которые отправились с основой столичной команды на учебно-тренировочный сбор в Португалию.