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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Астаны» перешел в новый клуб и сделал дубль в дебютном матче

Нападающий «Астаны» и молодежной сборной Казахстана (U-21) Рамазан Каримов на правах аренды отправился в актауский «Каспий», сообщает KazFootball.kz.

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В дебютном же матче за новый клуб 20-летний Каримов оформил дубль в товарищеской игре против туркменского «Шагадама» (2:0).

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В минувшем сезоне Каримов выступал в основном за молодежный состав «Астаны».

Также он был в числе игроков, которые отправились с основой столичной команды на учебно-тренировочный сбор в Португалию.

«Каспий» в прошлом сезоне стал серебряным призером первой лиги Казахстана и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион.

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