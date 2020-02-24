Казахстанский клуб вернул в состав футболиста с опытом выступлений в Европе
Белорусский защитник Андрей Лебедев продолжит карьеру в «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Белорусский защитник Андрей Лебедев продолжит карьеру в «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний игрок покинул талдыкорганский клуб в межсезонье, пытаясь доказать свою состоятельность в карагандинском «Шахтере», но «горняки» не стали с ним подписывать контракт. В итоге он вернулся в расположение семиреченцев, заключив соглашение до конца года.
Лебедев играл за «Жетысу» с лета 2018 года, проведя во всех турнирах 32 матча. Также в его карьере были белорусские «Витебск», «Нафтан», «Динамо-Брест», австрийские «Рапид», «Лустенау 07», «Виенна». За молодежную сборную Беларуси отыграл 13 матчей и забил один гол. Еще на счету имеет три игры за юношескую сборную.
Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.
Отметим, что зимой состав «Жетысу» пополнили Вадим Побудей («Днепр», Могилев), Егор Зубович, Андрей Залеский (оба — «Динамо», Минск), Доньет Шкодра («Шахтер», Караганда), Стефан Живкович («AE Лариса»), Георги Пашов («Арарат-Армения»), Педру Эужениу («Берое»).