Казахстанский клуб вернул в состав футболиста с опытом выступлений в Европе

29-летний игрок покинул талдыкорганский клуб в межсезонье, пытаясь доказать свою состоятельность в карагандинском «Шахтере», но «горняки» не стали с ним подписывать контракт. В итоге он вернулся в расположение семиреченцев, заключив соглашение до конца года.

Лебедев играл за «Жетысу» с лета 2018 года, проведя во всех турнирах 32 матча. Также в его карьере были белорусские «Витебск», «Нафтан», «Динамо-Брест», австрийские «Рапид», «Лустенау 07», «Виенна». За молодежную сборную Беларуси отыграл 13 матчей и забил один гол. Еще на счету имеет три игры за юношескую сборную.