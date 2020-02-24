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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Финансирование футбола предложили сократить в Казахстане

Депутат Мажилиса Гульшара Абдыкаликова возмутилась большими расходами на футбол в регионах, предложив сократить расходы на приоритетные виды спорта, сообщает Tengrinews.kz.

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«В Казахстане сфера физкультуры и спорта финансируется по остаточному принципу и занимает лишь 1,4 процента от ВВП. При планировании средств на местах имеется дисбаланс. Треть от этих бюджетов, а где-то и половина, уходит на финансирование футбола. Поэтому целесообразно предусмотреть лимиты на финансирование приоритетных видов спорта на законодательном уровне», — заявила Абдыкаликова.

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Она указала, что в стране не хватает 600 тысяч квадратных метров спортивных площадок.

«Только треть населения Казахстана занимается спортом, тогда как в европейских странах, Канаде, Австралии и Японии этот показатель достиг 60 процентов. В Алматинской, Костанайской областях были закрыты детско-подростковые клубы. В Алматы их вовсе нет. 27 процентов школ не имеют спортзалов, где детям заниматься спортом? К сожалению, нам не удалось возвести здоровый образ жизни в число приоритетных направлений», — заключила она.

Заявление поддержала заместитель спикера Мажилиса Гульмира Исимбаева.

«Полностью отдается приоритет спорту высших достижений, а то, что количество переходит в качество, мы забываем. Чем больше у нас молодых людей будет заниматься массовым спортом, тем легче и больше мы можем вырастить наших будущих чемпионов. Здесь нужно провести ревизию полностью, куда и на что расходуются и какова эффективность направленных выделенных средств», — указала она.

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