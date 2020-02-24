Финансирование футбола предложили сократить в Казахстане
Депутат Мажилиса Гульшара Абдыкаликова возмутилась большими расходами на футбол в регионах, предложив сократить расходы на приоритетные виды спорта, сообщает Tengrinews.kz.
Депутат Мажилиса Гульшара Абдыкаликова возмутилась большими расходами на футбол в регионах, предложив сократить расходы на приоритетные виды спорта, сообщает Tengrinews.kz.
«В Казахстане сфера физкультуры и спорта финансируется по остаточному принципу и занимает лишь 1,4 процента от ВВП. При планировании средств на местах имеется дисбаланс. Треть от этих бюджетов, а
Она указала, что в стране не хватает 600 тысяч квадратных метров спортивных площадок.
«Только треть населения Казахстана занимается спортом, тогда как в европейских странах, Канаде, Австралии и Японии этот показатель достиг 60 процентов. В Алматинской, Костанайской областях были закрыты
Заявление поддержала заместитель спикера Мажилиса Гульмира Исимбаева.
«Полностью отдается приоритет спорту высших достижений, а то, что количество переходит в качество, мы забываем. Чем больше у нас молодых людей будет заниматься массовым спортом, тем легче и больше мы можем вырастить наших будущих чемпионов. Здесь нужно провести ревизию полностью, куда и на что расходуются и какова эффективность направленных выделенных средств», — указала она.