Финансирование футбола предложили сократить в Казахстане

«В Казахстане сфера физкультуры и спорта финансируется по остаточному принципу и занимает лишь 1,4 процента от ВВП. При планировании средств на местах имеется дисбаланс. Треть от этих бюджетов, а где-то и половина, уходит на финансирование футбола. Поэтому целесообразно предусмотреть лимиты на финансирование приоритетных видов спорта на законодательном уровне», — заявила Абдыкаликова.

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Она указала, что в стране не хватает 600 тысяч квадратных метров спортивных площадок.

«Только треть населения Казахстана занимается спортом, тогда как в европейских странах, Канаде, Австралии и Японии этот показатель достиг 60 процентов. В Алматинской, Костанайской областях были закрыты детско-подростковые клубы. В Алматы их вовсе нет. 27 процентов школ не имеют спортзалов, где детям заниматься спортом? К сожалению, нам не удалось возвести здоровый образ жизни в число приоритетных направлений», — заключила она.

Заявление поддержала заместитель спикера Мажилиса Гульмира Исимбаева.