Тренер чемпиона Англии в составе МЮ прокомментировал его возможный уход в «Кайрат»

«Это еще не конец. Моя идея состоит в том, что мы попытаемся сохранить Зорана. Как человек и как тренер, который руководил Тошичем, если он хочет покинуть клуб, если он считает, что для его карьеры это будет хорошо, то я не буду останавливать. Он заслуживает такого отношения как от меня, так и от клуба, так что посмотрим. Я уже говорил с клубом об этом, мы увидим в ближайшие десять дней, что произойдет. Тошич — это тот, кто нам нужен, тот, кто принес нам много пользы, включая последнюю игру, в которой он забил важный первый гол. По-человечески, у меня не хватило бы духа остановить его, если он решил уйти. Я должен поддержать его, потому что он заслуживает этого», — цитирует Милошевича telegraf.rs.