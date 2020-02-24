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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер чемпиона Англии в составе МЮ прокомментировал его возможный уход в «Кайрат»

Главный тренер сербского «Партизана» Саво Милошевич высказал свое мнение относительно потенциального перехода Зорана Тошича в «Кайрат». Ранее игрок подтвердил, что имеет предложение от алматинского клуба.

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«Это еще не конец. Моя идея состоит в том, что мы попытаемся сохранить Зорана. Как человек и как тренер, который руководил Тошичем, если он хочет покинуть клуб, если он считает, что для его карьеры это будет хорошо, то я не буду останавливать. Он заслуживает такого отношения как от меня, так и от клуба, так что посмотрим. Я уже говорил с клубом об этом, мы увидим в ближайшие десять дней, что произойдет. Тошич — это тот, кто нам нужен, тот, кто принес нам много пользы, включая последнюю игру, в которой он забил важный первый гол. По-человечески, у меня не хватило бы духа остановить его, если он решил уйти. Я должен поддержать его, потому что он заслуживает этого», — цитирует Милошевича telegraf.rs.

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При этом переход Тошича в «Кайрат» может сорваться из-за регламента КПЛ, поскольку игрок не соответствует ни одному из пунктов регламента чемпионата Казахстана по заявке легионеров на сезон-2020.

Также известно, что «Кайрат» обратился с просьбой к клубам КПЛ о внесении поправки ради этого трансфера.

Тошич является трехкратным чемпионом России, а также выигрывал «золото» английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

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