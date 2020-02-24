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13:45 (мск), источник: Vesti.kz

Побывавший в системе «Кайрата» и «Астаны» футболист нашел другой клуб в Казахстане

Казахстанский защитник Виктор Крюков стал игроком «Алтая», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт с ним подписан до конца года.

29-летний Крюков — воспитанник павлодарского футбола. В юности выступал за дублирующие составы «Кайрата» и «Астаны».

На взрослом уровне играл за «Иртыш», «Астану-1964», «Окжетпес», «Актобе», «Рузаевку», «Тараз». Также привлекался за юношескую и молодежную сборные Казахстана.

С павлодарцами был бронзовым призером КПЛ-2010, в составе кокшетауского клуба становился победителем первой лиги Казахстана в 2014 и 2018 годах. В 2018-м признавался лучшим правым защитником первой лиги.

Отметим, что «Алтай» в прошлом году был близок к выходу в премьер-лигу, но в ходе сезона упустил лидерство в чемпионате, финишировав на итоговом четвертом месте.

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