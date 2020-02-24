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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

«За 5 миллионов евро подписал какой-то клуб какого-то спортсмена». Запретить «бешеные зарплаты» футболистам предложили в Казахстане

Депутат Азат Перуашев предложил запретить акимам финансировать профессиональный спорт и футбольные клубы из бюджетных средств, сообщает Tengrinews.kz.

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«Мы считаем, что нужно законодательно запретить акимам финансировать профессиональный спорт из бюджетных средств. Хватит уже. До 80 процентов в регионах выделяющихся средств уходит на футболистов. Сколько можно? Я приведу пример, недавно информация была: за 5 миллионов евро подписал какой-то клуб какого-то спортсмена. Это бюджет от 10 до 20 ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа. — Прим.). Это сотни наших детей. Если мы 229 миллионов тенге тратим на развитие всего массового спорта в Казахстане, тут только на одного футболиста уходило бы 2 миллиарда. Сколько можно?» — возмутился депутат.

По его словам, в профессиональном спорте большая часть денег из местных бюджетов идет на финансирование профессиональных футбольных клубов.

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«Давайте финансировать детско-юношеский футбол. Давайте финансировать стадионы, инфраструктуру, но не этих товарищей по 5 миллионов евро», — указал депутат.

Профессиональный спорт, по его словам, должны финансировать бизнес, нацкомпании и спонсоры. А олимпийские виды спорта следует полностью отдать Национальному олимпийскому комитету.

«На мой взгляд, наше Министерство культуры и спорта должно заниматься только развитием массового спорта. (…) Раз такие профессионалы, пусть зарабатывают сами, пусть докажут, что они профессионалы. Высокими достижениями, а не зарплатами бешеными. А МКС должно говорить про детско-юношеский спорт. Я не верю, что у нас 30 процентов людей занимается спортом и физкультурой. Если мы включили в эту статистику занятия в школах — то это дутые цифры», — заявил Перуашев.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Гульшара Абдыкаликова возмутилась большими расходами на футбол в регионах, предложив сократить расходы на приоритетные виды спорта.

На прошлой неделе чемпиона Казахстана «Астану» пополнил нападающий сборной Кипра по футболу и датского «Копенгагена» Пиерос Сотириу. При этом первоначально сообщалось, что сумма сделки составит около 5 миллионов евро, но «Астана» сразу же отказалась от этой цены. Согласно данным Sdna.gr сообщалось, что «Копенгаген» получит около 2 миллионов евро. Самому Сотириу казахстанский клуб предложил зарплату в 700 тысяч евро в год.

Однако, как рассказали в «Астане», информация со стороны кипрских СМИ о стоимости трансфера Сотириу не соответствует действительности.

«В действительности рыночная стоимость игрока в районе 1,5 миллиона евро. (…) Нам еще предстоит провести переговоры с игроком, но личный оклад игрока будет меньше озвученной суммы — скорее, на уровне наших лидеров», — сообщил 18 февраля в интервью Vesti.kz генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман.

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