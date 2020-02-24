«Иртыш» объявил о назначении скандального Васильева на пост спортдиректора

«Сегодня познакомил коллектив ФК “Иртыш” с новыми руководителями. Нурлан Искаков назначен директором, а Дмитрий Васильев — спортивным директором», — написал Скаков.

Отметим, что Васильев ранее работал директором «Актобе» и «Жетысу», а также генеральным менеджером Казахстанской федерации футбола (КФФ).

В ноябре 2016 года Васильева задержали по факту незаконного премирования тренеров «Актобе», футболистов и себя. Суд водворил его под домашний арест. Позже по делу Васильева задержали главу облспорта Искендирбека Маханова.

По версии следствия, действия Васильева нанесли бюджету Актюбинской области ущерб на сумму 240 миллионов тенге. Он не признал свою вину и утверждает, что выплата премиальных была законна и согласована с тогдашним акимом области Бердибеком Сапарбаевым.