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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» хочет приобрести одного из лучших бомбардиров европейского чемпионата за полтора миллиона евро

Нападающий польской «Легии» Хосе Канте попал в сферу интересов алматинского «Кайрата». Испанец успешно выступает за клуб из Варшавы.

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Канте продлил свой контракт с «Легией» до лета 2021 года, то есть, клуб контролирует ситуацию с точки зрения цены игрока, не опасаясь, что кто-то придет и заберет его за маленькую сумму.

«Недавно появилась информация, что Канте вызвал интерес из-за рубежа. Это правда, “Кайрат” готов заплатить за него миллион евро. Но этого недостаточно», — сообщил польский инсайдер Томаш Влодарчик. Отметим, что именно Влодарчик первым запустил информацию о переходе Георгия Жукова в «Вислу».

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При этом, другие польские СМИ отмечают, что «Кайрат» может заплатить за трансфер игрока 1,5 миллиона евро с учетом бонусов. Также источники близкие к «Легии» добавляют, что трансфер маловероятен этой зимой и Канте может покинуть Польшу летом.

Хосе Канте является воспитанником испанского клуба «Химнастик», также он выступал за кипрский АЕК и польские команды «Горник Забже», «Висла Плоцк» и «Легия».

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий забил 10 голов в 18 играх чемпионата Польши. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

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