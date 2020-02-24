«Кайрат» хочет приобрести одного из лучших бомбардиров европейского чемпионата за полтора миллиона евро
Нападающий польской «Легии» Хосе Канте попал в сферу интересов алматинского «Кайрата». Испанец успешно выступает за клуб из Варшавы.
Нападающий польской «Легии» Хосе Канте попал в сферу интересов алматинского «Кайрата». Испанец успешно выступает за клуб из Варшавы.
Канте продлил свой контракт с «Легией» до лета 2021 года, то есть, клуб контролирует ситуацию с точки зрения цены игрока, не опасаясь, что
«Недавно появилась информация, что Канте вызвал интерес
При этом, другие польские СМИ отмечают, что «Кайрат» может заплатить за трансфер игрока 1,5 миллиона евро с учетом бонусов. Также источники близкие к «Легии» добавляют, что трансфер маловероятен этой зимой и Канте может покинуть Польшу летом.
Хосе Канте является воспитанником испанского клуба «Химнастик», также он выступал за кипрский АЕК и польские команды «Горник Забже», «Висла Плоцк» и «Легия».
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий забил 10 голов в 18 играх чемпионата Польши. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.