«Кайрат» хочет приобрести одного из лучших бомбардиров европейского чемпионата за полтора миллиона евро

Канте продлил свой контракт с «Легией» до лета 2021 года, то есть, клуб контролирует ситуацию с точки зрения цены игрока, не опасаясь, что кто-то придет и заберет его за маленькую сумму.

«Недавно появилась информация, что Канте вызвал интерес из-за рубежа. Это правда, “Кайрат” готов заплатить за него миллион евро. Но этого недостаточно», — сообщил польский инсайдер Томаш Влодарчик. Отметим, что именно Влодарчик первым запустил информацию о переходе Георгия Жукова в «Вислу».

При этом, другие польские СМИ отмечают, что «Кайрат» может заплатить за трансфер игрока 1,5 миллиона евро с учетом бонусов. Также источники близкие к «Легии» добавляют, что трансфер маловероятен этой зимой и Канте может покинуть Польшу летом.

Хосе Канте является воспитанником испанского клуба «Химнастик», также он выступал за кипрский АЕК и польские команды «Горник Забже», «Висла Плоцк» и «Легия».