Футболист «Астаны» не реализовал убойный момент в дебютном матче за новый клуб

Встреча завершилась вничью 0:0. При этом в ее дебюте Янгу вывели к воротам соперника, но форвард, отыгравший все 90 минут, умудрился из убойной позиции бесхитростно пробить во вратаря.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gDdzhM4Q6RU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Лугано» с 26 очками остался на седьмом месте из десяти, тогда как «Сьон» с отставанием на три пункта расположился на восьмой строчке.

Отметим, что 27-летний Янга арендован швейцарской командой у «Астаны» до 30 июня. Его контракт с шестикратным чемпионом КПЛ, по данным Transfermarkt, рассчитан до лета 2022 года.