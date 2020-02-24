Футболист «Астаны» не реализовал убойный момент в дебютном матче за новый клуб
Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга дебютировал за «Лугано» в рамках домашнего матча 23-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга дебютировал за «Лугано» в рамках домашнего матча 23-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась вничью 0:0. При этом в ее дебюте Янгу вывели к воротам соперника, но форвард, отыгравший все 90 минут, умудрился из убойной позиции бесхитростно пробить во вратаря.
После этой игры «Лугано» с 26 очками остался на седьмом месте из десяти, тогда как «Сьон» с отставанием на три пункта расположился на восьмой строчке.
Отметим, что 27-летний Янга арендован швейцарской командой у «Астаны» до 30 июня. Его контракт с шестикратным чемпионом КПЛ, по данным Transfermarkt, рассчитан до лета 2022 года.
Легионер выступал за астанчан с лета 2018, в 63 матчах чемпионата Казахстана забил десять голов и отдал один ассист. В Лиге Европы отметился одним точным ударом при двух результативных передачах.